Arnautović bei Serie A-Klub im Fokus?

Könnte es zu einer Rückkehr von Marko Arnautović nach Italien kommen?

Zuletzt kündigte er in einem Social Media-Post seine Rückkehr nach China an, doch bleibt Marko Arnautović wirklich dem Reich der Mitte treu? Laut "calciomercato.com" steht der ÖFB-Legionär bei Seria A-Klub Bologna FC im Fokus, die sich eine Rückkehr des Stürmers nach Italien wünschen.

Bleibt Marko Arnautović in China oder heuert er doch wieder in Europa an? Vor wenigen Tagen wisch er alle Abgangsgerüchte von seinem Klub Shanghai SIPG beiseite, als er in einem Social Media-Post seine Rückkehr nach China ankündigte, doch nun bringen italienische Medien den ÖFB-Kicker wieder mit einer Rückkehr in den europäischen Fußball in Verbindung.

Laut "calciomercato.com" ist Serie A-Klub Bologna FC stark am 87-fachen Teamspieler Österreichs interessiert und will ihn von einem erneuten Engagement in Italiens höchster Spielklasse überzeugen. Vor allem Trainer Siniša Mihajlović gilt als großer Fürsprecher für einen Transfer des 31-jährigen Angreifers.

Bereits von Juli 2009 bis Juni 2010 schnürte Marko Arnautović seine Schuhe in Italien für Inter Mailand, brachte es damals unter José Mourinho aber nur auf drei Ligaeinsätze. Nach Stationen bei Werder Bremen, Stoke City, West Ham United und aktuell Shanghai SIPG, könnte also die Rückkehr in die Serie A erfolgen. Allerdings darf bezweifelt werden ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, da Marko Arnautović doch zuletzt klarmachte, dass er seine Zukunft in China sieht.

