"Für den BVB geht es nur noch um Schadensbegrenzung"

Emre Can steckt mit dem BVB in der Krise

Gladbach hat den Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga gegen den BVB mit 4:2 (2:2) gewonnen und dem Gast aus Westfalen damit den nächsten Tiefschlag verpasst. In der Medienwelt rief die spektakuläre Partie ein gewaltiges Echo hervor. Die Pressestimmen im Überblick:

Bild: "Tor-Party mit Embolo ... und Dortmund droht Absturz auf Platz 8! Die BVB-Krise geht weiter. Es ist das dritte Sieglos-Spiel in Folge – zuvor gegen Mainz (1:1) und in Leverkusen (1:2). Diesmal ist es nicht die Mentalität, sondern individuelle Fehler und wieder drei Tore nach Standards."

kicker: "Der BVB wartet in der Bundesliga seit drei Partien auf ein Erfolgserlebnis. Zwar zeigte der BVB gegen Gladbach phasenweise attraktiven Offensivfußball und drehte das Spiel, doch drei Standard-Gegentreffer brachen den Dortmundern am Ende das Genick."

ntv: "Seit drei Spielen ist Borussia Dortmund sieglos, doch das ist nicht der größte Grund für schwarzgelbe Sorgen. Denn bei der Niederlage in Mönchengladbach legt die andere Borussia eine Schwachstelle des BVB offen. Die dringend geschlossen werden muss, um die Saisonziele nicht zu gefährden."

Ruhr Nachrichten: "Um Wiedergutmachung war Borussia Dortmund in dieser Saison schon viel zu oft bemüht. Nach dem 2:4 bei Borussia Mönchengladbach geht es für den BVB nur noch um Schadensbegrenzung. [...] Das absolute Minimalziel, die Qualifikation für die Champions League, ist seit Freitagabend mehr denn je in Gefahr. Alle werden sich erneut einig sein: So kann es nicht weitergehen."

FAZ: "Beim 2:4 in Gladbach ist der BVB Teil einer großen Unterhaltungsshow. Doch das tröstet niemanden. Vielmehr ärgern sich die Dortmunder über ihre Probleme. Und die Lage in der Bundesliga-Tabelle ist alarmierend."

Süddeutsche Zeitung: "Ausgerechnet der ruhende Ball macht Borussia Dortmund im sonst so schnellen Fußball momentan Angst. Das ist die skurrile Erkenntnis eines spektakulären Spiels. [...] Die Situation wird auch für den neuen Cheftrainer Edin Terzic unangenehm, denn im Falle weiterer Misserfolge könnte der Klub womöglich noch ein zweites Mal binnen einer Saison einen Trainerwechsel vornehmen wollen."

Spiegel: "BVB-Trainer Edin Terzic forderte eine Reaktion seiner Mannschaft. Die bekam er, das Spiel ging trotzdem klar verloren. Für die Gegner ist es derzeit viel zu leicht, Tore gegen die Dortmunder zu erzielen."