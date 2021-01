Demir auf gutem Weg zum nächsten Rapid-Rekord

GEPA pictures/ Philipp Brem

Auf der Überholspur: Rapid-Juwel Yusuf Demir

Rapids Supertalent Yusuf Demir könnte bis zu seinem 18. Geburtstag einen weiteren Vereinsrekord knacken und auch seinen aktuellen Trainer übertreffen. An Michael Gregoritsch wird allerdings kein Weg vorbeiführen.

Yusuf Demir wird bei Rapid kontinuierlich, aber behutsam aufgebaut. Meist bringt Trainer Dietmar Kühbauer den 17-jährigen Offensivgeist mit dem begnadeten Talent im linken Fuß von der Bank, viele Fans - und bestimmt auch Demir selbst - würden sich jedoch mehr Einsatzminuten für die heißeste Aktie im grün-weißen Kader wünschen.

>> Yusuf Demirs Einsatzstatistiken in der weltfussball-Datenbank

Doch auch so ist Demirs Arbeitsnachweis in seiner noch so jungen Profikarriere erstaunlich. 24 Pflichtspiele hat der U21-Teamkicker in seinem zarten Alter bereits absolviert und dabei immerhin schon fünf Tore erzielt. Bei seinem Debüt am 14. Dezember 2019 gegen die Admira (3:0) stellte er als jüngster Spieler, der je in der Bundesliga für Rapid auflief, einen neuen Klubrekord auf.

Am 2. Juni dieses Jahres, kurz nach dem Ende der laufenden Saison, wird Demir seinen 18. Geburtstag feiern. Bis dahin dürfte er sich auch die Bestmarke für die meisten Einsätze für Rapid auf dem Weg zur Volljährigkeit sichern. Diese halten bis dato Andreas Ivanschitz und Veli Kavlak. Beide waren vor ihrem 18. Geburtstag 32 Mal für die grün-weißen Profis aufgelaufen. Bei den erzielten Toren als Minderjährige hat Demir die zwei schon jetzt überholt.

Kühbauer für Demir in Reichweite, österreichischer Rekord bleibt bei Gregoritsch

Den österreichischen Rekord an absolvierten Pflichtspielen vor dem 18. Geburtstag seit Gründung der Bundesliga wird er allerdings nicht knacken, das steht bereits fest. Denn nach dem Ausscheiden in Cup und Europa League stehen für Rapid - so die Mannschaft nicht noch ins Playoff gegen den Sieger der Qualifikationsgruppe rutscht - in der Meisterschaft noch 19 Runden auf dem Programm. Demir könnte vor seinem 18er also maximal auf 43 Einsätze kommen. Die Bestmarke von Michael Gregoritsch von 49 Partien ist für den Rapidler also unerreichbar. Dafür hielt Gregoritsch - wie Kavlak - bis zur Feier seiner Volljährigkeit bei nur vier Toren.

Spannend wird für Demir noch das Rennen gegen seinen aktuellen Trainer. Dietmar Kühbauer war vor seinem 18. Geburtstag schon 37 Mal für die Admira aufgelaufen (zwei Tore). Eine Marke, auf die Demir noch 13 Einsätze in den 19 ausstehenden Runden fehlen.

David Mayr