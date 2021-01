Bayerns (Transfer)-Pläne auf den Flügeln enthüllt

O.Behrendt via www.imago-images.de

Der FC Bayern sucht Back-Ups für Coman und Davies

Der FC Bayern München stellt intern bereits die Weichen für die Zukunft. Besonders auf den Flügeln laufen die Transfer-Überlegungen bereits auf Hochtouren. Gleich drei Spieler sind derzeit in den Fokus gerückt.

An der Säbener Straße könnte in der kommenden Saison wieder mächtig etwas passieren. Denn durch den sehr wahrscheinlichen Abgang von David Alaba wird die bisherige Ordnung in der Abwehr vermutlich mächtig durcheinandergewirbelt.

Weil Lucas Hernández, derzeit noch schwankend zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger, fest für die Mitte eingeplant ist, dürfte in der nächsten Spielzeit ein Loch auf der linken Seite klaffen. Dann müsste dringend ein Back-Up für Alphonso Davies her.

Deshalb haben die Münchner bereits Omar Richards vom FC Reading in den Blick genommen. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im Sommer aus.

Allerdings drängt sich beim FC Bayern nach Informationen des "kicker" die Frage auf, ob der Verteidiger des englischen Zweitligisten überhaupt das nötige Format für den deutschen Fußball-Rekordmeister hat.

Neben Richards ist laut dem Fachmagazin auch Luca Netz von Hertha BSC ein Thema in München. Der 17-Jährige absolvierte zuletzt sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Die Bayern-Späher schätzen ihn für seine Übersicht und seine Zweikampfstärke.

FC Bayern sucht vierten Mann für die offensiven Außenbahnen

Auch auf den offensiven Außenbahnen denkt der Branchenprimus an Veränderungen. Neben Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané fiel Douglas Costa, einer der vier Last-Minute-Transfers der Münchner, bislang ab und konnte kaum für sich werben.

Deshalb denkt Trainer Hansi Flick offenbar darüber nach, einem vielversprechenden Talent eine Chance zu geben. Konkret geht es hierbei um Armindo Sieb, der in der U19 des FC Bayern aktiv ist.

Der 17-Jährige gilt als dribbelstark, Flick hält viel vom U18-Nationalspieler, der im letzten Sommer aus der Jugend von 1899 Hoffenheim kam.