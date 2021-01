Dest: Absage an Bayern "keine einfache Entscheidung"

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Sergino Dest sagte dem FC Bayern ab

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern ging im vergangenen Oktober im Werben um Sergino Dest leer aus. Der junge Niederländer entschied sich für den FC Barcelona. Nun hat er verraten, warum er den Münchnern abgesagt hat.

"Der FC Barcelona war der Klub meiner Träume", erklärte der 20-Jährige im Interview im Rahmen der "LaLiga World Show": "Ich wollte immer schon irgendwann einmal für Barca spielen und dann bekam ich die Gelegenheit."

Der junge Rechtsverteidiger ging schließlich für die Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Katalanen. Dabei stand lange auch ein Wechsel zum FC Bayern im Raum.

Dest bekannte, dass sich der amtierende Champions-League-Sieger sehr um seine Dienste bemüht hat. "Bayern München gab es aber auch noch, es war keine einfache Entscheidung. Es sind beides tolle Mannschaften, aber ich habe dann auf mein Herz gehört und mir gesagt, dass Barcelona der richtige Ort für mich ist. Deswegen bin ich zu Barca gegangen."

Die Münchner holten für die rechte Abwehrseite stattdessen Bouna Sarr für acht Millionen Euro von Olympique Marseille.

Dest will sein Selbstvertrauen zurück

Für Sergino Dest sei der Wechsel von Ajax zu Barcelona "ein wirklich großer Schritt" gewesen. Sowohl auf dem Platz als auch abseits davon könne er nun "wachsen", zudem sei er "sehr stolz, der erste US-Amerikaner zu sein", der für Barca spielt.

Der in den Niederlanden geborene fünffache US-Nationalspieler kommt seit seinem Wechsel auf fünf Einsätze in der Champions League und 15 Spiele in der Primera División. In der heimischen Liga hinkt die Mannschaft von Ronald Koeman derzeit jedoch den Erwartungen hinterher. Zehn Punkte trennen den Tabellendritten von Spitzenreiter Atlético Madrid, der obendrein noch ein Spiel weniger absolviert hat.

Die ersten Monate waren auch für Sergino Dest nicht einfach, der auf der rechten Seite nicht unumstritten ist. "Für mich geht es darum, wieder zu Selbstvertrauen zu kommen. Das Wichtigste ist für mich, mein Selbstvertrauen zurückzubekommen und so zu spielen, wie ich es gewohnt bin. Dann habe ich viel Potenzial."