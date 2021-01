Diese Parallele sieht Matthäus bei Dárdai und Guardiola

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus schwärmte von Pál Dárdai

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus begrüßt die Rückkehr von Pál Dárdai auf die Trainerbank des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

"Dárdai und Friedrich, das hört sich nach einem guten Plan für diesen tollen Klub an", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf "skysport.de". "Der fußballverrückte Ur-Berliner aus Ungarn hat sehr erfolgreiche Zeiten der Hertha auf und neben dem Platz dirigiert und ist eine Top-Lösung. Vor allem finde ich es klasse, dass er bis Sommer 2022 arbeiten darf", führte der Weltmeister von 1990 weiter aus.

Matthäus glaubt, dass es jetzt beim Berliner Klub "bergauf" gehen werde, "weil Pál Dárdai ähnlich wie Pep Guardiola in Barcelona Klub, Fans und Medien wie kein Zweiter" kenne.

"Ich hoffe, dass es Dárdai nun gelingt, nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball spielen zu lassen, der zu einem Hauptstadt-Klub passt. Im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit hat er nun nämlich auch das Spielermaterial dafür", so der 59 Jahre alte TV-Experte.