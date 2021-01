Medien: BVB weiter ohne Hazard

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Thorgan Hazard wird dem BVB weiterhin fehlen

Schlechte Nachrichten für den BVB: Das Comeback von Mittelfeldspieler Thorgan Hazard verzögert sich weiter. Der Belgier wird nicht nur die nächste Bundesligapartie gegen den FC Augsburg verpassen, sondern wohl auch im Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn fehlen.

Wie die "WAZ" berichtet, gibt es beim BVB derzeit keinen Plan, der eine vorzeitige Rückkehr von Thorgan Hazard ins Mannschaftstraining vorsieht. Demnach wird der 27-Jährige erst in der nächsten Woche wieder gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen. Ein Einsatz Hazards am Samstag gegen den FC Augsburg wäre damit ausgeschlossen.

Ob der offensive Mittelfeldspieler nur wenige Tage später im Pokal gegen den SC Paderborn einsatzbereit wäre, darf ebenfalls bezweifelt werden. Die Partie gegen die Ostwestfalen findet bereits am kommenden Dienstag statt.

Hazard fehlt den Schwarz-Gelben bereits seit über einem Monat. Ende Dezember verletzte sich der Belgier im Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig am Oberschenkel. Der Klub kündigte darauf eine Zwangspause von "mehreren Wochen" an.

Schon im Oktober und in den ersten Adventswochen laborierte der 27-Jährige an ähnlichen Problemen und fehlte den Schwarz-Gelben somit bereits in acht Pflichtspielen. Mittlerweile verpasste Hazard in der laufenden Spielzeit schon 13 Partien.