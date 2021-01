Chelsea präsentiert Thomas Tuchel

APA (dpa)

Tuchel neuer Chelsea-Trainer

Thomas Tuchel ist am Dienstag offiziell zum neuen Trainer des englischen Spitzenclubs Chelsea bestellt worden.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) 26. Januar 2021

Der Deutsche erhielt einen Vertrag bis Saisonende 2021/22 und tritt die Nachfolge von Frank Lampard an, der am Montag gefeuert wurde. Tuchel selbst musste erst zu Weihnachten seinen Posten bei Paris Saint-Germain räumen.

Chelsea liegt trotz Sommer-Investitionen von über 250 Millionen Euro in neue Spieler derzeit in der Premier League nur im Mittelfeld.

"Ich möchte Chelsea für das Vertrauen in mich und meinen Staff danken", wird Tuchel auf der Homepage des Klubs zitiert. Er habe den grüßten Respekt vor der Arbeit seines Vorgängers Frank Lampard, könne es nun aber nicht erwarten, sein neues Team zu treffen. "Ich bin dankbar, nun Teil des FC Chelsea zu sein - es fühlt sich großartig an", so Tuchel weiter.

apa/red