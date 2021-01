Geniestreich entscheidet Marathon-Derby

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Im Mailänder Derby steckte viel Gift und Galle

In einem Derby della Madonnina mit viel Gift und Galle hat Inter Mailand als erste Mannschaft das Halbfinale im italienischen Fußballpokal erreicht. Gegen den Stadtrivalen AC setzten sich die Nerazzurri mit 2:1 (0:1) durch.

Christian Eriksen (90.+8) gelang mit einem sehenswerten Freistoß der Siegtreffer in einer Partie, die geprägt war vom Zwist der Torjäger.

Zunächst hatte Milan-Star Zlatan Ibrahimovic (37.) den Tabellenführer der Serie A in Führung gebracht. Kurz vor dem Seitenwechsel geriet der exzentrische Schwede mit Inter-Mittelstürmer Romelu Lukaku aneinander. Beide sahen Gelb, der Zwist ging noch im Kabinengang weiter.

In der 58. Minute holte sich Ibrahimovic nach einem Foul im Mittelfeld Gelb-Rot ab. Der Belgier Lukaku blieb auf dem Platz und sorgte in der 71. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich.

Aufgrund der Auseinandersetzungen wurde die Partie erst nach 100 Minuten abgepfiffen.