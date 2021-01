Droht dem FC Bayern ein vorzeitiger Flick-Abgang?

TimGroothuis

Hansi Flick ist Cheftrainer des FC Bayern

Nach seiner Beförderung zum Cheftrainer im Dezember 2019 führte Hansi Flick den FC Bayern innerhalb kürzester Zeit zurück in die Erfolgsspur und holte am Ende der Saison das Triple. Obwohl der Erfolgscoach noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, droht den Münchnern angeblich ein vorzeitiger Abgang.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist ein Verbleib von Flick "keineswegs sicher". Als Grund für die unklare Zukunft des 55-Jährigen führt das Sportmagazin zum einen den Rückzug von Karl-Heinz Rummenigge auf.

Der Vorstandschef sei Flicks wichtigster Ansprechpartner beim FC Bayern sowie eine Bezugs- und Vertrauensperson. Am Ende des Jahres hört Rummenigge auf. Sein Nachfolger Oliver Kahn wird zwar schon länger eingearbeitet, sei aber noch nicht so nah an Mannschaft und am Trainerteam wie sein Vorgänger.

Hinzu kommen die ständigen Spannungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Flick und der 44-Jährige sollen in der Vergangenheit schon oft angeeckt sein, immer wieder sorgen Transfer-Fragen für Zoff zwischen den beiden, so die "Sport Bild".

Aufsichtsrat des FC Bayern steht Salihamidzic sehr nahe

Dass die acht Neuzugänge Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa, Bouna Sarr, Marc Roca, Tiago Dantas, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel noch nicht überzeugen konnten, sorge zudem für "Diskussionsstoff".

Während Flick seinen aktuellen Kader als schwächer als im Triple-Jahr bewertet, sieht die Vereinsführung dagegen den Trainer in der Pflicht, die Neuzugänge zu ihren Topleistungen zu pushen - weiteres Konfliktpotenzial. Außerdem stehe der Aufsichtsrat Salihamidzic gerade bei Kader-Themen sehr nahe, näher als Flick.

Flick hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er kein Problem damit hat, sich vor Vertragsende eine neue Herausforderung zu suchen, sollten die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. So hörte er vorzeitig als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, als DFB-Sportdirektor oder als Geschäftsführer bei der TSG 1899 Hoffenheim auf.

Flick als Bundestrainer?

Zur DFB-Führung pflegt Flick aber nach wie vor guten Kontakt - was "Sport Bild" zufolge zum "Problem" für den FC Bayern werden könnte. Denn sollte Löw nach der Europameisterschaft aufhören oder entlassen werden, würde der DFB sich wohl beim Bayern-Coach melden.

Auch aus der Premier League sollen immer wieder Anfragen für Flick eintrudeln.