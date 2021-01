"Internationale Klasse" für Sabitzer & Baumgartlinger

GEPA pictures/ Philipp Brem

Die beiden überzeugen auch oft im ÖFB-Nationalteam

Im Gegensatz zu David Alaba, der aufgrund seiner schwachen Leistungen gar nicht mehr in die Wertung kam, bescheinigt der "kicker" den ÖFB-Teamspielern Marcel Sabitzer und Julian Baumgartlinger in seinem aktuellen Ranking "Internationale Klasse" in der Kategorie "Defensives Mittelfeld".

Die Auszeichnung "Weltklasse" bekam im defensiven Mittelfeld nur Bayerns Joshua Kimmich zugesprochen.

Zu Sabitzer meint der "kicker": "Seit Julian Nagelsmann den Österreicher vom offensiven ins defensive Mittelfeld versetzt hat, ist Sabitzers Wert für RB Leipzig nochmals gestiegen. Der 26-Jährige ist das Herzstück im Mittelfeld der Sachsen." Baumgartlinger "dient als Beispiel, dass man sich auch im reiferen Fußballalter noch entwickeln kann."

In der Kategorie Innenverteidigung wurde Alaba zuletzt gar nicht mehr gewertet. "Noch nie war der Notenschnitt des 28-Jährigen schlechter als in der abgelaufenen Halbserie. So rutschte Alaba, im Sommer noch Innenverteidiger Nummer eins und nah an der Weltklasse, komplett aus dem Ranking", erklärt der "kicker".

Die Zeugnisse für die Offensiv-Spieler werden erst in den nächsten Tagen verteilt.

red