Jungbullen müssen in Youth League zu Chelsea

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg hat für die erste K.o.-Runde der Youth League ein Hammerlos gezogen. Die Jungbullen bekommen es am 2. oder 3. März in London mit Chelsea zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Die Runde der besten 64 Teams wird in einem Spiel entschieden.

Salzburg, das die Youth League 2016/17 unter Trainer Marco Rose im Finale gegen Benfica Lissabon gewonnen hat, trifft damit auf den erfolgreichsten Club der seit 2013/14 ausgetragenen U19-Liga. Chelsea ist wie der FC Barcelona zweifacher Champion (2014/15 und 2015/16) und stand zudem zweimal (2017/18 und 2018/19) im Finale.

apa