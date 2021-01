Nemeth: "Habe meine Chance bislang genutzt"

GEPA pictures/ Michael Riedler

David Nemeth ist bei Sturm Graz zum Stammspieler gereift

Nach dem Aus des SV Mattersburg wechselte David Nemeth mit zarten 19 Jahren in die deutsche Bundesliga zu Mainz 05. Lange blieb er dort aber nicht, es folgte der Leihwechsel zu Sturm Graz und das mit Erfolg. Bei den "Blackies" ist er zu einer fixen Größe in der Defensive herangewachsen.

19 Jahre alt, schon 23 Bundesligaspiele am Buckel und gesetzt in der Abwehrkette von Sturm Graz. David Nemeth hat ein aufregendes Jahr 2020 hinter sich, zuerst das sportliche Aus seines Stammklubs Mattersburg, dann der Wechsel nach Deutschland zu Mainz 05 und schließlich die Leihrückkehr nach Österreich zu Sturm, die sich bis jetzt als höchst erfolgreich erweist. Bei den "Blackies" ist er im Abwehrzentrum gesetzt und ein wichtiger Grund dafür, warum es beim Team von Christian Ilzer aktuell so gut läuft.

"Ich versuche schon, sehr viel zu kommunizieren am Platz"

Auch für David Nemeth selbst kam der rasante Aufstieg durchaus überraschend, wie er im Gespräch auf der Vereinswebsite sagt: "Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so schnell fixer Bestandteil werde. Aber es freut mich sehr, dass es so gut funktioniert und dass mir der Trainer das Vertrauen schenkt. Ich denke, dass ich meine Chance bislang genutzt habe."

In zehn von 14 Bundesligaspielen stand es bisher in der Startelf der Grazer, mit lediglich zehn Gegentoren hat Sturm immer noch die beste Defensive der Liga, auch wenn es zuletzt eine 1:4-Klatsche gegen den SK Rapid Wien setzte. Seine Vergangenheit in Mattersburg hat ihm bei seinem neuen Klub durchaus geholfen: "Mit Mattersburg waren wir auch des Öfteren die defensivere Mannschaft. Da hat es mir in diesem Zusammenhang sicher viel weitergeholfen, dass wir oft unter Druck gesetzt worden sind. In solchen Fällen brauchst du dann nämlich die Ruhe als Abwehrspieler, ansonsten kommt der Ball gleich wieder zurück."

Mit Gregory Wüthrich bildet er zusammen ein starkes Duo in der neu formierten Viererkette der Grazer und versteht sich generell sehr gut mit seinen Teamkollegen: "Wir haben uns von Beginn an gut verstanden, das sieht man auch am Platz. Die Defensivleistung ist sicher auch auf den guten Teamgeist zurückzuführen. Ein Tor zu verhindern, beginnt schließlich schon ganz vorne. Und wir sind einfach von den Stürmern bis zum Tormann sehr gut besetzt."

Als junger Spieler will er dabei schon viel Verantwortung am Platz übernehmen und versucht dementsprechend auch lautstark am Spielfeld mit seinem Kollegen zu sprechen. "Ich versuche schon, sehr viel zu kommunizieren am Platz. In Sachen Körpersprache bin ich aber am Platz sicher ruhiger als abseits davon, hin und wieder bin ich da schon ein bisschen überdreht. Das geht dann meist auf Lasten meiner Teamkollegen", lacht der 19-jährige Abwehrspieler.

Zukunft in Graz vorstellbar - Ziel bleibt Deutschland

Im Sommer läuft der Leihvertrag von David Nemeth bei Sturm Graz aus, wie es dann weitergeht, weiß er selbst noch nicht. Einen Verbleib in Graz könnte er sich bei derzeitigem Stand aber auf jeden Fall vorstellen: "Natürlich gibt es schon die einen oder anderen Gespräche. Mal schauen, was sich bis zum Sommer ergibt. Momentan bin ich aber absolut nicht abgeneigt, bei Sturm zu bleiben."

In Deutschlands höchster Liga will er sich in seiner Karriere definitiv irgendwann etablieren, wie er klarmacht: "Einmal in der deutschen Bundesliga zu spielen, ist sicher eines meiner ganz großen Ziele. Da muss man natürlich meine Entwicklung abwarten, aber in einer der besten Ligen Fuß zu fassen, hätte schon etwas."

