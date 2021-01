Salzburg holt einen neuen Tormann an Bord

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Von der 3. Liga in Deutschland zu Österreichs Serienmeister: Nico Mantl

Serienmeister Red Bull Salzburg verpflichtet mit Nico Mantl einen neuen Torhüter und stattet den 20-jährigen Deutschen mit einem Vertrag bis 2025 aus.

Red Bull Salzburg sorgt für mehr Konkurrenz auf der Torhüterposition und verpflichtet mit Nico Mantl einen 20-jährigen Deutschen langfristig. Der neue Goalie im "Bullenstall" kommt von der SpVgg Unterhaching und erhält in Salzburg einen Vertrag bis Sommer 2025.

>> Nico Mantls Einsatzstatistiken in der weltfussball-Datenbank

Mantl spielte 63 Mal für den deutschen Drittligisten und wird von Salzburg am selben Tag präsentiert, an dem der Abgang von Liefering-Schlussmann Daniel Antosch zum SV Horn vermeldet wurde. Gut möglich also, dass Mantl vorerst dessen Position als Kooperationsspieler bei Salzburgs Satellitenklub einnehmen wird.

"Nico ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon jede Menge Pflichtspiele auf Profiebene hinter sich. Dabei hat er uns beeindruckt und wir freuen uns deshalb über seinen Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Nico ist ein Torwart mit großem Potential und passt von seiner Art und Weise, wie er sein Tormannspiel interpretiert, sehr gut zu uns", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund vìa Aussendung. Mantl selbst sprach von einem "guten Zeitpunkt für einen Wechsel, denn ich brauche einen neuen Input für meine Karriere".

red