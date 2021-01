Liverpool beendet den Negativlauf

Shaun Botterill via www.imago-images.de

Jubelte beim Sieg des FC Liverpool: Ex-Bayern-Star Tiago (l.)

Der FC Liverpool hat seine Durststrecke in der englischen Premier League mit einem Sieg im Spitzenspiel beendet. Bei Tottenham Hotspur gewann die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp mit 3:1 (1:0) und feierte ihren ersten Erfolg in der Liga seit dem 19. Dezember.

Nachdem die Reds in den vergangenen vier Spielen nicht getroffenen hatten, erlöste Roberto Firmino (45.+4) den Meister mit seinem Tor kurz vor der Pause. Als Trent Alexander-Arnold (47.) kurz nach der Pause erhöhte, jubelte Klopp gelöst.

Doch weil Pierre-Emile Höjbjerg (49.) umgehend verkürzte und ein weiterer Liverpool-Treffer durch Mo Salah (56.) nicht anerkannt wurde, blieb die temporeiche Partie zunächst spannend. Sadio Mané (65.) traf nach einem Abwehrfehler Tottenhams.

Liverpool verbesserte sich mit nun 37 Punkten auf Platz vier, die Spurs haben 33 Zähler und sind Sechster. Manchester City (41) ist an der Tabellenspitze aber bereits ein Stück entfernt.

Klopps Team wäre in der Anfangsphase fast in Rückstand geraten. Der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son (3.) stand bei seinem Treffer für die Spurs allerdings im Abseits. In einem packenden und hochklassigen Spiel kombinierten beide Teams stark, Firminos Treffer leitete Kapitän Jordan Henderson sehenswert ein.

Das Tor gab Liverpool spürbar Sicherheit. Tottenham dagegen vermisste seinen Torjäger und Ausnahmespieler Harry Kane, der in der Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste.