SKN Frauen legen Fokus auf Champions-League-Hit

GEPA pictures/ Walter Luger

Mateja Zver, Liese Brancão und Kapitänin Jasmin Eder

Später als die anderen Frauen-Bundesligisten starteten die "Wölfinnen" letzte Woche ihre Vorbereitung auf's Frühjahr. Dafür legen es die SKN St. Pölten Frauen angesichts des Champions-League-Achtelfinales Anfang März nun umso intensiver an.

Binnen 15 Tagen testen die SKN Frauen (jeweils im Sportzentrum NÖ) gegen Sparta Praha (Samstag, 14:30 Uhr), USV Neulengbach (9. Februar) und ŽNK Pomurje (14. Februar), den Ex-Klub von Stürmerin Mateja Zver.

Sparta Praha (Prag) steht wie sie SKN Frauen im Achtelfinale der UEFA Women's Champions League, eliminierte in der 1. Hauptrunde den 1. Glasgow City FC. ŽNK Pomurje schied ebendort gegen Fortuna Hjørring aus.

"Der Fokus im Training liegt nun vor allem auf der Kraft", sagt die sportliche Leiterin Liese Brancão. Kapitänin Jasmin Eder und Co. hatten vor dem Teamtraining zwar ein individuell zugeschnittenes Hometraining, nach dem kräfteraubenden Herbst mit drei Champions-League-Runden im November und Dezember sei aber auch eine etwas längere Erholungsphase notwendig gewesen.

Die SKN Frauen haben in diesem Bewerb als einziges Team noch kein Gegentor kassiert und liegen in der UEFA-Klubrangliste (Reihung nach Koeffizienten) aktuell auf dem 22. Platz, knapp hinter Arsenal (20. Platz) und vor weiteren prominenten Klubs wie Ajax (24.) oder Twente (25.).

Die Auslosung für das Achtelfinale erfolgt am 16. Februar. Die Hinspiele werden am 3./4. März und die Rückspiele am 10./11. März stattfinden.

red