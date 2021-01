Coman adelt Guardiola: "Der beste Coach"

imago sportfotodienst

Kingsley Coman spielte in der Saison 2015/2016 unter Pep Guardiola beim FC Bayern

Kingsley Coman vom FC Bayern trainierte bereits unter großen Trainern wie Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola und Didier Deschamps. Der Franzose hat nun verraten, welcher Coach sein Liebling ist.

"Der Trainer, der mich am meisten beeinflusst hat, war Pep Guardiola", sagte Coman in einem Interview auf der Instagram-Seite "433": "Für mich als Flügelspieler war er der beste Coach."

Als Coman 2015 von Juventus Turin nach München kam, habe Guardiola dem Angreifer gesagt, dass "ich auf der Außenbahn bleiben und ins Eins-gegen-Eins gehen soll, wenn ich den Ball habe".

Außerdem legte der spanische Übungsleiter großen Wert darauf, dass Coman nach einem Ballverlust direkt wieder ins Pressing geht, erinnerte sich der 24 Jahre alte Bayern-Profi zurück. "Das fand ich unglaublich. Was sollte ich mehr verlangen? Das ist wirklich unglaublich", schwärmte er.

Coman stand lediglich in der Saison 2015/2016 unter Guardiolas Fittichen. Der französische Nationalspieler war unter dem heutigen Teammanager von Manchester City meist gesetzt. In 35 Pflichtspielen erzielte der Tempodribbler sechs Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Guardiolas Philosophie kommt Coman entgegen

Schon im April 2020 hatte Coman in höchsten Tönen von Guardiola geschwärmt. "Für einen Flügelspieler wie mich, der gerne dribbelt und auch mal provokant spielt, ist Guardiola der beste Trainer, weil er am meisten einfordert", sagte er in einem Interview mit "Eurosport".

In Guardiolas Philosophie nehmen Eins-gegen-Eins-Situationen eine wichtige Rolle ein - "und das kommt mir voll entgegen", so Coman, der betonte: "Guardiola hat mich nicht nach meinen Statistiken bewertet, er wollte sehen, dass ich den Ball fordere, ins Eins-gegen-Eins gehe und in Richtung Tor ziehe. Das habe ich sehr geschätzt."