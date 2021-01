Corona-Fälle beim FC Bayern: Duo in Quarantäne

TimGroothuis

Leon Goretzka steht dem FC Bayern am Samstag nicht zur Verfügung

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auf Nationalspieler Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. Die beiden Profis sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

"Leon und Javi sind in Quarantäne und fallen erst einmal aus. Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat. Es ist alles mit dem Gesundheitsamt abgestimmt", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Zudem muss der FC Bayern "drei bis vier Wochen", so Flick, auf Ersatztorhüter Alexander Nübel verzichten. Der 24-Jährige erlitt im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk.

Auch der angeschlagene Corentin Tolisso fehlt weiterhin. Der Weltmeister soll aber am Sonntag wieder ins Training einsteigen.

Die wichtigsten Aussagen aus der Bayern-PK zum Nachlesen:

+++ Flick über seine Zeit in Hoffenheim +++

"Ich habe in der Phase meinen Fußballlehrer gemacht, das war eine intensive Zeit aber auch eine schöne. Auch Hoffenheim war damals noch in den Anfängen, gerade so an der Grenze zum Profitum. Ich habe eine Menge Menschen dort getroffen, die in meinem Leben immer noch wichtig sind. Ich habe da viele Dinge auf dem Niveau machen können, manche sind auch schief gegangen, aber ich hatte immer die nötige Rückendeckung. Es war alles etwas beschaulicher, aber hatte seinen Charme."

+++ Flick über Thomas Müller +++

"Für Thomas war es einfach auch wichtig, dass er in den letzten Spielen getroffen hat. Er legt auch immer wieder Tore auf und da eine der besten Quoten. Aber er ist immer wichtig für uns, weil er einfach Pressing-Situationen auflöst. Deshalb muss er für uns auf dem Platz stehen. Unser Spiel geht gerade wieder in die richtige Richtung, weil wir uns alle gegenseitig helfen."

+++ Flick über Süle als Rechtsverteidiger +++

"Er hat das gut gemacht, hatte auch einige Situationen, wo er auch ein Tor hätte schießen können. Alaba und Boateng sind in der Innenverteidigung momentan ein stabilisierenden Faktor. Aber Niklas ist ein Spieler, der von seiner Qualität her einfach spielen muss. Wir wollen dann auch den Aufbau etwas anders gestalten mit einen Dreierreihe - etwas asymmetrisch. Es kommt immer auch auf den Gegner an, wie wir auftreten."

+++ Flick über Heimspiele unter Corona-Bedingungen +++

"Heimspiele sind immer wichtig, dass du die gewinnst. Gerade wenn du wie Bayern München Meister werden willst. Wir wollen die Quote weiter ausbauen. Dafür ist wichtig, dass du die Bereitschaft zeigst. Das wollen wir morgen auch gegen Hoffenheim so umsetzen."

+++ Flick über Kimmich und das Personal +++

"Es gibt mehrere Optionen, wir wollen es aber unserem Trainerkollegen nicht zu leicht machen. Ich habe ansonsten immer wieder gesagt, wie ich zu Joshua Kimmich stehe. Er ist gestärkt aus der Verletzung zurückgekommen und hat sogar noch Muskelmasse zugelegt. Wenn er das Spiel schnell macht, kann er alle Pässe spielen, die ins Repertoire eines Sechsers gehören. Was mir auch gefällt ist, dass er immer die Mannschaft pusht. Er ist sehr engagiert und ehrgeizig, das ist sehr positiv."

+++ Flick über den Austausch mit Sebastian Hoeneß +++

"Ich habe schon regelmäßigen Austausch mit meinen Kollegen. Wir telefonieren schon miteinander. Die Verbundenheit in die Heimat zu Hoffenheim ist auch immer noch da. Ich bin sehr aufgeschlossen und immer interessiert, wie andere Personen bestimmte Sachen regeln."

+++ Flick über Lucas Hernández +++

"Die letzten Spiele haben gezeigt, da haben wir zwei Mal zu null gespielt mit David Alaba und Jérôme Boateng. Lucas Hernández tut uns einfach mit seiner Dynamik auch der linken Seite gut. Er hat in der Woche einen Tag pausieren müssen wegen einer Weisheitszahn-OP. Er ist aber wieder dabei.

+++ Flick: Goretzka und Martínez positiv getestet +++

"Tolisso läuft ganz gut, wir planen, dass er am Sonntag mit dazu geht. Tanguy ist auch Training den nächsten Schritt gegangen, bei ihm müssen wir abwarten. Alexander Nübel hat sich gestern eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Er wird zwei bis vier Wochen fehlen. Javi und Leon sind beide positiv getestet. Sie stehen uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung. Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat. Es ist aber alles mit dem Gesundheitsamts abgesprochen.

+++ Flick über Musiala für Deutschland +++

"Wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Ich habe das heute auch nur zur Kenntnis genommen, dass er im März eingeladen werden soll. Grundsätzlich finde ich das natürlich auch immer gut, wenn wir junge Talente haben, die in Deutschland Fußball spielen. Aber der DFB hat das bislang immer so gemacht, dass er das dem Spieler überlässt, wo er sich eher hingezogen fühlt. Man muss seine Entscheidung da einfach respektieren."

+++ Flick über einen Zirkzee-Wechsel +++

"Ich kann das auch nur lesen. Joshua Zirkzee war heute im Training und ich denke, dass er das auch nach dem Ende des Transferfensters sein wird."

+++ Flick über die Trainingswoche +++

"Die zwei Tage mehr haben uns gut getan, das haben wir in den Einheiten gesehen. Es war eine hohe Intensität. Wir haben heute das Training ein bisschen umgeplant, aber ich bin sehr zufrieden mit den paar Tagen. Wir sind gut vorbereitet auf den Gegner. Hoffenheim hat es im Hinspiel gut gemacht, auch zu einem Zeitpunkt, wo wir ein bisschen müde waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall."

Hansi Flick ist bereit und eröffnet den Presse-Talk vor dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim.

+++ Hiobsbotschaft im Abschlusstraining? +++

Der "Bild" zufolge musste der FC Bayern im Abschlusstraining einen schweren Rückschlag hinnehmen: Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Javi Martínez konnten allesamt nicht an der Einheit am Freitag teilnehmen. Womöglich fallen sie auch für das Spiel gegen Hoffenheim aus. In diesem Fall müsste Flick improvisieren, um einen Nebenmann für Mittelfeldchef Joshua Kimmich auf der Doppel-Acht zu finden. Auf der PK dürfte es Klarheit zur Situation geben.

+++ Wird der Titelkampf nochmal spannend? +++

Der FC Bayern war der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags. Während der Rekordmeister sein Gastspiel beim FC Schalke souverän mit 4:0 gewann, patzten die Konkurrenten allesamt. RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen verloren ihre Partien, die Bayern liegen somit nun schon sieben Punkte vor dem ärgsten Verfolger aus Leipzig. Wird es überhaupt nochmal spannend im Kampf um die Schale?

+++ Rückkehr von Hoeneß ein besonderer Anlass +++

Das Spiel gegen die TSG steht am Samstag auch unter dem Stern der Rückkehr von Sebastian Hoeneß an seine alte Wirkungsstätte. Der TSG-Coach trainierte bis zum vergangenen Sommer die U23 des Rekordmeisters und gewann mit Bayern II in der letzten Saison den Titel in der 3. Liga. Wie will Flick dafür sorgen, dass der Ziehsohn den FC Bayern nach dem klaren Sieg im Hinspiel nicht erneut ärgert?

+++ Was macht das Personal? +++

Wie üblich stellt sich im Vorfeld der Partie die Frage nach dem verfügbaren Personal. Haben alle Spieler die Trainingswoche gut überstanden? Auf wen muss Flick unter Umständen verzichten. Nach der PK dürfte es Klarheit geben.