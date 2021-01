Schnappt sich Altach Ex-Dortmund-Profi?

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Neven Subotić könnte im Ländle landen

In Vorarlberg steht man offenbar vor einem Megacoup. Laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" steht der SCR Altach vor der Verpflichtung des ehemaligen Borussia Dortmund-Profis Neven Subotić, welche die wackelige Abwehr des Tabellenvorletzten stabilisieren soll.

>> Liveticker: SCR Altach gegen SK Sturm Graz

Gibt es beim SCR Altach bald einen Sensationstransfer zu vermelden? Einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" zufolge, steht der Bundesliga-Tabellenvorletzte vor der Verpflichtung des ehemaligen Borussia Dortmund-Spielers Neven Subotić, der gerade erst seinen Vertrag beim türkischen Erstligisten Denizlispor aufgelöst hat. Der 32-Jährige soll mit seiner Routine der wackeligen Abwehr der Vorarlberger Stabilität verleihen.

Viel Bundesliga-Erfahrung für Altach?

Der 36-fache serbische Nationalspieler kickte seit Mitte September in der Türkei und kam dort fünfmal zum Einsatz, ehe er im Jänner seinen Vertrag aufgrund ausstehender Gehaltsauszahlungen auflöste. Zuvor brachte er es für den FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, den 1. FC Köln und den 1. FC Union Berlin auf rund 232 Bundesligaeinsätze, in denen ihm 16 Tore sowie drei Vorlagen gelangen.

3. Winterneuzugang ✍️✅



Der argentinische Mittelstürmer Danilo Carando hat soeben seinen Vertrag beim SCRA unterschrieben. ⚫⚪ Bienvenido a Altach, Danilo!



ℹ️ https://t.co/sh51eqdNGZ pic.twitter.com/MfOwWPZayU — SCR Altach (@SCRAltach) 29. Januar 2021

Seine erfolgreichste Zeit erlebte er dabei bei den Schwarz-Gelben aus Dortmund, wo er in rund 263 Pflichtspielen zum Einsatz kam und dabei zwei Meistertitel, zwei DFB-Pokal-Siege sowie zwei Erfolge im deutschen Superpokal feiern konnte. Zudem war er auch für zwei Saisonen in Frankreich für den AS Saint-Étienne im Einsatz.

Für Altach wäre der Transfer wichtig für die defensive Stabilität, gemeinsam mit der SV Ried stellt man mit 32 Gegentoren aktuell die zweitschwächste Abwehr der gesamten Liga. Ein erfahrener Mann wie Neven Subotic würde da mit Sicherheit weiterhelfen.

red