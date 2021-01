Salzburg gibt Okugawa an Bielefeld ab

GEPA pictures/ Christian Ort

Masaya Okugawa macht den Abflug nach Deutschland

Red Bull Salzburg verabschiedet Mittelfeldspieler Masaya Okugawa, der bis Saisonende an den deutschen Bundesligisten Arminia Bielefeld ausgeliehen wird. Das gaben die "Roten Bullen" in einer Aussendung bekannt.

Masaya Okugawa verlässt Meister Red Bull Salzburg vorerst und schließt sich leihweise bis Saisonende dem deutschen Bundesligisten Arminia Bielefeld an. Das gab die "Roten Bullen" in einer Aussendung bekannt. Der 24-jährige Offensivspieler stand das letzte mal am zwölften Spieltag Ende Dezember im Kader der Bullen und brachte es in dieser Saison generell erst auf sieben Ligaeinsätze, dreimal davon stand er in der Startelf.

Vergangene Saison noch Stammspieler

In der abgelaufenen Spielzeit zählte er mit acht Toren in 17 Ligaspielen noch zum Stammpersonal von Salzburg, in dieser Saison drohte ihm meist die Bank bzw. die Tribüne. Insgesamt lief der japanische Offensivmann in 47 Pflichtspielen für den österreichischen Meister auf, erzielte dabei 14 Tore und legte acht weitere auf.

Okugawa wechselte im Sommer 2015 nach Salzburg, kam zunächst bei Kooperationsklub Liefering zum Einsatz und spielte leihweise auch schon für den SV Mattersburg und Holstein Kiel. Nun kehrt er wieder nach Deutschland zurück und darf sich in der höchsten Spielklasse beweisen.

red