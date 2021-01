Burgstaller-Tor bei wichtigem St. Pauli-Sieg

APA (dpa)

Für Burgstaller läuft es derzeit bei seinem neuen Klub

Der FC St. Pauli hat die Abstiegszone der 2. deutschen Bundesliga auch wegen des vierten Saisontreffers von Guido Burgstaller in Folge wieder verlassen. Die Hamburger gewannen am Sonntag zum Abschluss der englischen Woche in einem torreichen Spiel mit 4:3 beim 1. FC Heidenheim und rückten vom Relegationsplatz auf Rang 15 vor. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Burgstaller traf schon in der 3. Minute aus kurzer Distanz.

Dejan Stojanovic musste im St. Pauli-Tor wie bei der 2:3-Niederlage gegen Bochum am Dienstag dreimal hinter sich greifen, diesmal reichte es allerdings zum Sieg. Der "Kultclub" liegt nun einen Punkt hinter Nürnberg, das 0:2 in Sandhausen verlor.

"Wahnsinn in Heidenheim - Zalazar hat beim 4:3-Erfolg das letzte Wort."



Ihr könnt nun in unserem Spielbericht noch mal alles ganz in Ruhe nachlesen. Hier entlang. ⤵️#fcsp | #fchfcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) 31. Januar 2021

Einen Rückschlag setzte es für Bochum im Aufstiegskampf: Die zweitplatzierte Truppe um Robert Zulj unterlag dem Karlsruher SC zuhause 1:2. Auf Tabellenführer Hamburger SV fehlen vier Punkte.

