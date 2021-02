Neuer Abwehrspieler für Red Bull Salzburg?

LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT via www.imago-images.de

Kamil Piątkowski ab Sommer für Red Bull Salzburg am Spielfeld stehen

Zeigte sich Meister Red Bull Salzburg in den letzten Spielen defensiv wieder sattelfest und kassierte in den letzten drei Ligaspielen kein Gegentor, ist man in der Mozartstadt dennoch auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung. Diesmal führt die Spur nach Polen.

Drei Bundesligaspiele, kein Gegentor und acht erzielte Tore, die Ausbeute von Meister Red Bull Salzburg aus seinen letzten Ligapartien kann sich durchaus sehen lassen. Obwohl es defensiv wieder läuft, ist man in der Mozartstadt weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr und ist laut der polnischen Sportseite "Meczyki" auf Innenverteidiger Kamil Piątkowski gestoßen, der aktuell bei Erstligist Raków Częstochowa unter Vertrag steht.

Starke Konkurrenz

Der 20-jährige Abwehrspieler ist beim aktuell Drittplatzierten der polnischen Ekstraklasa absoluter Stammspieler und stand in allen bisherigen 15 Ligapartien in der Startelf. Auch in der polnischen U21-Nationalmannschaft hat er sich schon zum Anführer in der Defensive entwickelt und hat dadurch auch das Interesse weiterer namhafter Teams wie Borussia Dortmund, den AC Milan, Lazio Rom oder Atalanta Bergamo auf sich gezogen.

Nun sollen allerdings die Salzburger das Rennen um den Defensivmann gemacht haben und soll eine kolportierte Ablöse von rund fünf Millionen Euro nach Polen überweisen. Plan ist allerdings, dass Piatkowksi noch bis Sommer bei seinem derzeitigen Verein bleibt und sich dann im Sommer dem Team von Jesse Marsch anschließt.

