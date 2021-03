Akman wohl schon jetzt zur Eintracht

Jan Huebner via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt verpflichtet Ali Akman

Der von Eintracht Frankfurt schon im Februar kommunizierte Wechsel von Ali Akman sorgte kurz darauf für Schlagzeilen. Inzwischen scheint klar: Der ambitionierte Türke tritt seine Herausforderung in der Mainmetropole mit sofortiger Wirkung an.

Eintracht Frankfurt könnte schon in den kommenden Tagen unerwarteten Zuwachs bekommen. Laut einem Bericht von "Transfermarkt.de" wurde der noch bis zum Saisonende datierte Vertrag zwischen Ali Akman und Bursaspor per sofort aufgelöst. Der 18-Jährige komme nun schon früher nach Frankfurt, heißt es.

Kurze Rückblende: Die Adlerträger gaben schon im Februar den Akman-Transfer bekannt, der in Bursa überhaupt nicht gut ankam. Der Verein war verärgert über den bevorstehenden Weggang seines Juwels und suspendierte es daraufhin wegen des "unethischen Transfers und Verhaltens" auf unbestimmte Zeit.

An der Schwarzmeerküste gilt Akman als große Sturmhoffnung. Für Bursaspor markierte er in der türkischen zweiten Liga bis vor seiner Ausbootung zehn Tore und drei Vorlagen in 18 Spielen. In Frankfurt unterschrieb der U21-Nationalspieler einen bis Ende Juni 2025 datierten Langfristvertrag.

Eintracht Frankfurt: "Ali Akman eines der größten Talente der Türkei"

"Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten", kommentierte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic die Neuverpflichtung. "Ali bekommt bei uns die Zeit und die Unterstützung, die er benötigt. Wir sind glücklich darüber, einen viel umworbenen jungen Fußballer mit seinen Fähigkeiten dazuzugewinnen."

Akman kann sich in den nächsten Monaten also schon mal an seine neue Arbeitsumgebung gewöhnen und erste Kontakte in die Mannschaft knüpfen. Zum Einsatz kommen wird der Shootingstar allerdings erst zur neuen Saison 2021/22.