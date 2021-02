Bericht: Serie-A-Interessenten für perspektivlosen Bentaleb

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Nabil Bentaleb könnte den FC Schalke 04 noch verlassen

Der FC Schalke 04 möchte Nabil Bentaleb sehr gerne von der Gehaltsliste streichen. Am Deadline Day könnte sich ein kurzfristiger Wechsel ergeben - drei Klubs aus der Serie A sollen die Fährte aufgenommen haben.

Während seiner Antritts-Pressekonferenz wurde Christian Gross mit den wichtigsten Themen konfrontiert. Nachfragen ergaben sich unter anderem zur Personalie Nabil Bentaleb und ob der Algerier unter ihm noch mal eine Chance bekommen werde. "Nein, der gehört nicht dazu", lautete Gross' einsilbige Antwort.

In der Vergangenheit wurde Bentaleb mehrfach wegen Fehlverhaltens aus dem Kader verbannt. Bei der schier unmöglichen Mission Klassenerhalt will Disziplinfanatiker Gross keine derartigen Ausreißer mehr in seinem Team haben. Bentaleb darf und soll den FC Schalke 04 also schnellstmöglich verlassen.

Bisher waren Nachfragen oder gar konkrete Angebote rar gesät. Am letzten Januar-Transfertag könnte sich allerdings noch eine kurzfristige Option ergeben. Der "Bild" zufolge signalisieren Parma Calcio, der FC Genua und der FC Turin Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 26-Jährigen.

Nabil Bentaleb zweitteuerster Einkauf des FC Schalke 04

Nach einem Jahr auf Leihbasis nahm Schalke Bentaleb im Sommer 2017 für 19 Millionen Euro fest unter Vertrag. Damit avancierte der Mittelfeld-Abräumer hinter Breel Embolo (26,5 Mio. Euro) zum zweitteuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Für die Knappen wäre Bentalebs Abgang auch ein finanzieller Segen. Bis zum Ende der laufenden Saison, was gleichzeitig der Vertragslänge entspricht, soll er noch satte 2,5 Millionen Euro Gehalt vom finanziell arg angeschlagenen Bundesliga-Riesen erhalten.

Fakt ist: Nach Gross' deutlichem Statement vor einigen Wochen wird Bentaleb definitiv nicht mehr für den FC Schalke 04 auflaufen. "Wir müssen feststellen, dass Schalke und Nabil offensichtlich nicht zusammenpassen", sagte etwa Sportvorstand Jochen Schneider nach Bentalebs fünfter (!) Suspendierung.