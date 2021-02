Nach Bayern-Aus: Rivalen schielen auf Pokal-Coup

CB via www.imago-images.de

Nach dem Ausscheiden des FC Bayern können nun andere ihre Titelsucht stillen

Das DFB-Pokal-Aus des FC Bayern München eröffnet den Rivalen eine Chance. Der völlig überraschende Münchner Elfmeter-K.o. im Schneegestöber bei Zweitligist Holstein Kiel bietet Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. eine riesige Gelegenheit, die seit Jahren gewachsene Titelsehnsucht endlich zu stillen. Am Dienstag und Mittwoch stehen im deutschen Cup die Achtelfinalspiele auf dem Programm.

>> Überblick des DFB-Pokal-Achtelfinale

Der sportlichen Spannung im Cup dürfte Fußball-Deutschland in jedem Fall gut tun, zumal Bayern in der Bundesliga angesichts von sieben Punkten Vorsprung dem neunten Titel in Serie entgegeneilt. Dass die Dauersieger aus München erstmals seit 2009 nicht das Pokal-Halbfinale erreicht haben, vergrößert die Ambitionen der in der Liga so erfolglosen Jäger aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen. Gemeinsam hat das Trio das vermeintliche Losglück, das allen drei Clubs machbare Aufgaben beschert hat.

Der Vorjahresfinalist Leverkusen gastiert am Dienstag beim letzten verbliebenen Viertligisten Rot-Weiss Essen, Dortmund empfängt Zweitligist Paderborn. Und auch für Leipzig ist das Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum am Mittwoch eine Pflichtaufgabe. Oliver Glasner trifft mit Wolfsburg auf Schalke 04, Stuttgart bekommt es in einem weiteren Erstliga-Duell mit Mönchengladbach zu tun (beide Mittwoch). Bayern-Bezwinger Kiel trifft im Zweitliga-Vergleich auf Darmstadt.

apa