CL-Spiel zwischen Leipzig und Liverpool wackelt

🗣 "Ich bin in Bochum zum Profi geworden, daher ist es ein besonderes Spiel für mich!"



Im Zuge des Pokal-Achtelfinales gegen den @VfLBochum1848eV trifft Lukas #Klostermann am Mittwoch auf seinen alten Verein (2010 bis 2014).



Was er von der Partie und vom Gegner erwartet: 🎤 pic.twitter.com/5G0UanVrJc