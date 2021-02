Florian Flecker kehrt zu Hartberg zurück

Heiko Becker via www.imago-images.de

Florian Flecker kehrt in die Oststeiermark zurück

Dem TSV Hartberg gelingt ein wahrer Überraschungstransfer. Wie die Oststeirer in einer Aussendung bekannt geben, kehrt Florian Flecker nach eineinhalb Jahren Deutschland-Aufenthalt wieder nach Österreich zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2022.

Florian Flecker ist wieder zurück in Österreich. Wie der TSV Hartberg bekannt gibt, kehrt der "verlorene Sohn" wieder in die Oststeiermark zurück und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2022. Flecker stand bereits von Juli 2018 bis Juni 2019 bei Hartberg unter Vertrag und konnte dort mit sieben Toren und sieben Assists in 35 Einsätzen durchaus überzeugen. Danach folgte der Schritt nach Deutschland zu Union Berlin, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte und nach einem Jahr ohne Einsatz fürs Profiteam in die zweite Liga zu Würzburg wechselte. Jetzt erfolgt die Rückkehr nach Hartberg.

"Freue mich jetzt wieder in Hartberg anzugreifen"

"Wir sind richtig happy, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben uns schon länger intensiv um die Rückkehr bemüht. Bei Florian Flecker wissen wir über seine Fähigkeiten am und neben den Platz bestens Bescheid. Wir denken, dass er uns sehr rasch helfen und dass er an seine Leistungen aus der Bundesliga-Premierensaison anknüpfen kann", so TSV Hartberg-Obmann Erich Korherr zum Transfer.

WELCOME BACK – Florian Flecker!

Bei den Würzburger Kickers kam Flecker in der aktuellen Saison in neun Spielen zum Einsatz, siebenmal davon stand er in der Startelf, ein Tor wollte ihm aber nicht gelingen. Der 25-Jährige selbst freut sich über das Wiedersehen mit seinem alten Klub: "Ich bin froh, wieder bei dem Verein zu sein, wo ich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere hatte. Der Verein hat sich sehr intensiv um mich bemüht und ich kenne die Abläufe und das Umfeld. Die Spielweise und der Trainer waren schlussendlich der ausschlaggebende Grund für den Wechsel von Deutschland nach Hartberg. Ich bin froh, dass Würzburg mir keine Steine in den Weg gelegt hat beim Transfer und freue mich jetzt wieder in Hartberg anzugreifen!"

