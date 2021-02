Borussia Dortmund muss länger auf Bürki verzichten

🤕 Roman #Bürki fällt vorerst aus @RBuerki1, der sich in der vergangenen Woche während einer Trainingseinheit an der Schulter verletzt hatte, wird dem #BVB in den kommenden zehn bis 14 Tagen nicht zur Verfügung stehen.



Zur Meldung 👉 https://t.co/bGMpT2jeMl