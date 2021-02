Fix! 1. FC Köln gibt Anthony Modeste ab

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Anthony Modeste (l.) könnte den 1. FC Köln noch per Last-Minute-Transfer verlassen haben

Am frühen Montagabend flatterte plötzlich das Gerücht herein, dass sich Fußball-Bundesligist 1. FC Köln noch in letzter Minute von Stürmer Anthony Modeste trennen könnte. Zu später Stunde am Montag war dann klar: Der einstige Stammspieler verlässt die Domstadt tatsächlich.

Die Kölner bestätigten am Abend, dass sich der 32-Jährige zunächst auf Leihbasis der AS Saint-Étienne anschließen wird.

"Tony hat keine einfache Zeit hinter sich. Als sich kurzfristig die Möglichkeit für einen Wechsel ergab, haben wir offen gesprochen: Die Luftveränderung und den Wechsel in seine Heimat sehen wir als Chance. Wir wünschen Tony, dass er bei Saint-Étienne möglichst viel spielen kann, seine Tore macht und zu seiner Stärke zurückfindet", so der FC-Geschäftsführer Horst Heldt in einem offiziellen Statement auf der Klub-Homepage.

AS Saint-Étienne war noch in letzter Minute beim Kölner Sportvorstand Horst Heldt vorstellig geworden, um einen Wechsel des 32-Jährigen abzuklopfen.

Mit der Frankreich-Rückkehr des Stürmers, der beim 1. FC Köln seit Monaten außer Form spielte und seinem Cheftrainer Markus Gisdol im Abstiegskampf keine große Hilfe war, hat es dann tatsächlich auch geklappt.

Ein Startelfeinsatz und null Saisontore standen zu Buche für den Mittelstürmer, der die Kölner in der Spielzeit 2016/2017 noch mit 25 Saisontoren verzückt hatte.

Modeste selbst will das Leihgeschäft als neue Chance begreifen und gab zu verstehen: "Ich freue mich auf die Zeit in meiner Heimat und die Chance bei Saint Étienne, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Meinen Mannschaftskollegen beim FC wünsche ich für die restliche Rückrunde ganz viel Erfolg und drücke dann aus Frankreich die Daumen, damit wir unser Ziel erreichen und in der Liga bleiben."

Nach der Ausleihe zum Ligue-1-Klub Saint-Étienne könnte Modeste im Sommer zurück an den Rhein kommen. Beim Effzeh besitzt er noch einen Vertrag bis 2023. Saint-Étienne steckt in Frankreichs Eliteliga ebenfalls noch im Abstiegskampf, rangiert nach 22 Spieltagen auf Tabellenplatz 16. Modeste hatte zuletzt 2012/2013 in der Ligue 1 gespielt - damals für den SC Bastia.