Hübers sorgt für H96-Sieg im Niedersachsen-Duell

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Timo Hübers traf gegen Osnabrück zur Entscheidung

Hannover 96 hat seine vagen Aufstiegshoffnungen in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt.

Die Mannschaft von Kenan Kocak setzte sich im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück mit 1:0 (0:0) durch, liegt aber immer noch satte sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Timo Hübers (55.) gelang das Tor des Tages. Osnabrück muss sich derweil nach der fünften Niederlage in Folge nach unten orientieren.

Hannover war bei winterlichen Verhältnissen die bessere Mannschaft. 96 hätte spätestens in der 34. Minute in Führung gehen müssen, als Marvin Ducksch am Fünfmeterraum unbedrängt zum Kopfball kam. Der Torjäger platzierte die Kugel aber zu zentral, Philipp Kühn im VfL-Tor rettete.

Mit Wiederanpfiff wollte Hannover es endgültig wissen. Kapitän Dominik Kaiser und Hübers vergaben in der 50. Minute binnen weniger Sekunden beste Chancen, fünf Minuten später machte es Hübers nach einer Hereingabe von Genki Haraguchi besser.

Osnabrücks Schlussmann Kühn verschätzte sich allerdings bei der Flanke, sodass der aufgerückte Innenverteidiger den Ball nur Richtung Tor per Kopf verlängern musste.