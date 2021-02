SC Paderborn verlängert mit Torhüter Zingerle

Ralf Ibing

Unterlag im DFB-Pokal mit dem SC Paderborn nur knapp dem BVB: Leopold Zingerle (l.)

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Torhüter Leopold Zingerle um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Die Einigung mit dem 26-Jährigen gab der SCP am Mittwoch nach dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund (2:3 n.V.) bekannt.

Zingerle ist seit 2017 im Verein. "Leo hat in Paderborn eine ausgezeichnete Entwicklung genommen und ist zu einem Leistungsträger in unserem Kader geworden. Er übernimmt immer mehr Verantwortung auf und neben dem Platz, sodass wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm sehr freuen", so Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth über die Vertragsverlängerung.