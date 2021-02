Lehnte Rapid Fountas-Transfer nach England ab?

GEPA pictures/ Philipp Brem

Taxiarchis Fountas hätte in England anheuern können

Taxiarchis Fountas hat beim SK Rapid mit 19 Toren und sechs Assists in seinem Debütjahr richtig eingeschlagen und so das Interesse internationaler Vereine auf sich gezogen. Auch in dieser Saison läuft es trotz Verletzungen mit sieben Scorerpunkten in acht Bundesligaspielen ordentlich für den griechischen Stürmer. In England soll man deshalb scharf auf den "Taxi" gewesen sein, doch Rapid blockte ab.

25 Scorerpunkte in 27 Bundesligaspielen, die Bilanz von Taxiarchis Fountas aus der vergangenen Saison ließt sich nur mit staunendem Blick. Auch in der aktuelle Spielzeit ist der von Verletzungen geplagte griechische Stürmer mit sieben Scorerpunkten aus acht Ligaspielen wieder ordentlich dabei, erzielte zudem vier Tore in zwei ÖFB-Cup-Spielen. Zuletzt fiel er allerdings durch eine Unsportlichkeit in einem Testspiel auf und ist momentan aufgrund einer Rotsperre zum Zusehen gezwungen, Rapid gewann aber auch ohne seinen Torgarant seine letzten drei Ligapartien.

Stoke City an Fountas dran?

Wie nun die griechische Seite "gazzetta.gr" berichtet, hätte Fountas im aktuellen Transfersfenster auch in England landen können. So schreibt die Sportseite, dass Zweitligist Stoke City, die sich aktuell im Aufstiegsrennen um die Premier League-Teilnahme befinden, großes Interesse am 25-jährigen Offensivspieler hatte und ihn als Verstärkung für den Aufstiegskampf verpflichten wollten. Doch bei Rapid gab man kein grünes Licht für den Transfer, da die "Grün-Weißen" sich aktuell noch im Meisterschaftsrennen befinden und nicht auf ihren Topstürmer verzichten wollen.

Doch in den letzten Spielen erzielten die Hütteldorfer auch ohne ihren "Taxi" sieben Toren in den ersten drei Bundesligaspielen im Jahr 2021 und da waren mit Sturm Graz (4:1) und dem LASK (2:1) auch zwei Mannschaften aus den Top vier dabei.

Mit Ercan Kara und Christoph Knasmüllner erledigen gerade andere das Toreschießen beim Tabellenzweiten, vielleicht hätte man sich da doch mit einem Fountas-Abgang beschäftigen können, der in der Vergangenheit auch innerhalb der Mannschaft immer wieder für kleinere Spannungen sorgte. Die Ablösesumme wäre bei einem englischen Klub bestimmt nicht allzu wenig gewesen.

