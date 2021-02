"Fahren nicht nach Linz, um Gegner zu bewundern"

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Peter Pacult ist Cheftrainer von Austria Klagenfurt

Peter Pacult kehrte nach längerer Abstinenz als Trainer durch den Wechsel zu Austria Klagenfurt wieder zurück ins Profigeschäft. Mit den Kärntnern soll er den Aufstieg in die Bundesliga fixieren, davor steht aber noch das ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK an.

>> Liveticker: LASK gegen SK Austria Klagenfurt

Im ÖFB-Cup-Viertelfinale bekommt es der SK Austria Klagenfurt mit Schwergewicht LASK zu tun und die Kärntner gehen dabei als klarer Außenseiter in die Partie. Vor dem Spiel zieht Neo-Coach Peter Pacult im Gespräch auf der Vereinswebsite eine Bilanz zu seinem bisherigen Aufenthalt beim 2. Liga-Klub und äußert sich zum Duell gegen den oberösterreichischen Bundesligisten.

Der bisherige Eindruck seiner neuen Mannschaft ist jedenfalls positiv: "Wir haben im Januar hart gearbeitet, sehr intensiv trainiert. Die Jungs haben gut mitgezogen, die Auftritte in den Testspielen waren in Ordnung. Damit bin ich zufrieden. Wichtig wird sein, dass wir immer als Mannschaft auftreten und in jedem Match das Beste aus uns herausholen."

"Der LASK zählt zu den Top-Teams des Landes"

Die Meisterschaft wird in der 2. Liga erst am 12. Februar weitergespielt, am Tag darauf trifft Klagenfurt auf den SV Horn. Aktuell liegen die Kärntner mit 21 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, zehn Zähler hinter Lead Lafnitz. Davor geht es am Sonntag gegen den LASK, wo Pacult sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie für den Zweitligisten feiern wird. Auf das Duell gegen die Linzer freut sich der ehemalige Rapid-Meistercoach: "Ich bin sehr gespannt, wie wir uns gegen einen so starken Gegner sowohl taktisch als auch spielerisch schlagen."

Im Interview blickt der 61-jährige Chefcoach auf seinen Start in Waidmannsdorf zurück und die bevorstehenden Aufgaben voraus. (Foto: QSpictures)https://t.co/F9xQGJOnAs#klagenfurtkommt #peterpacult pic.twitter.com/6rmTkiUDQy — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) 3. Februar 2021

Trotz der Favoritenrolle des LASK, gibt sich Pacult kämpferisch, mit seinem Team für eine Überraschung sorgen zu können: "Der LASK zählt zu den Top-Teams des Landes, ist klarer Favorit. Aber wir sind ja auch nicht so schlecht und es ist ein K.o.-Spiel, da ist immer alles möglich. Wir fahren sicher nicht nach Linz, um den Gegner zu bewundern."

red