Hertha BSC vs. FC Bayern verlegt

via www.imago-images.de

Neue Anstoßzeit für Hertha BSC vs. FC Bayern

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern am Freitag (5. Februar) beginnt bereits um 20:00 Uhr und damit eine halbe Stunde früher als ursprünglich vorgesehen. Das teilte die DFL am Mittwochabend mit.

Die Verlegung werde "nach Abstimmung mit beiden Klubs sowie dem live übertragenden Medienpartner DAZN vorgenommen", hieß es in dem Statement.

Hintergrund sei die Teilnahme des FC Bayern an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, bei der die Münchner in der kommenden Woche am Montag und am Donnerstag im Einsatz sein werden.

Um das Hygienekonzept der FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können, wird der FC Bayern bereits am Freitagabend nach dem Bundesliga-Spiel in Berlin nach Doha reisen.

Die Vorverlegung der Begegnung diene dazu, den entsprechenden Abflug am Abend des Spiels aus organisatorischer Sicht zu ermöglichen, so die DFL.

FC Bayern will "nächsten Titel gewinnen"

Auftaktgegner in Katar ist am kommenden Montag im Halbfinale Al Duhail SC Doha aus Katar oder Ägyptens Topteam Al-Ahly Kairo, die an diesem Donnerstag gegeneinander antreten.

Ein Vergnügungstrip erwartet die Bayern in Corona-Zeiten nicht, auch wenn sich Trainer, Spieler und die Bosse auf Sonnentage mit bis zu 25 Grad freuen dürfen. Es wird zugleich eine stressige Zeit. Trainer Hansi Flick sprach von einer "sehr hohen Belastung" mit Reisen und Partien im Drei-Tage-Rhythmus.

Der Trip ins Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 wird - trotz Corona-Auflagen und der Ansteckungsgefahr - dennoch als eine kleine Abwechslung vom Saison-Alltag wahrgenommen. "Mannschaft, Trainerteam und Verein möchten den nächsten Titel gewinnen", erklärte Flick.

Ob die nach positiven Corona-Tests gegen Hertha noch fehlenden Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez womöglich nach Katar nachreisen können, werden weitere Testungen entscheiden.