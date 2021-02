Mustafi verabschiedet sich emotional von Arsenal

Erik Birkeland/MB Media via www.imago-images.de

Hat sich nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 vom FC Arsenal verabschiedet: Shkodran Mustafi

Nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 hat sich Shkodran Mustafi mit emotionalen Worten von seinem Ex-Klub FC Arsenal verabschiedet.

"Hi Gunners, nach vier Jahren, 151 Spielen und 2 FA Cup Trophäen wollte ich mich beim Klub, dem großartigen Staff, den Fans und natürlich meinen Teamkollegen bedanken", schrieb Mustafi auf Instagram. "Zusammen sind wir durch gute und nicht so gute Zeiten gegangen, aber wir haben immer zusammengehalten. Ich habe es immer als Freude und Ehre empfunden, das AFC-Trikot zu tragen."

Arsenal sei ein "fantastischer Klub mit viel Tradition", so Mustafi. "Meine Familie und ich werden uns immer an die Zeit in London und bei Arsenal erinnern".

Der Weltmeister von 2014 war vom englischen Premier-League-Klub zu den abstiegsbedrohten Schalkern gewechselt. Die Gelsenkirchener hatten zum Ende der Transferperiode den Abwehrspieler geholt.

Dafür war Abwehrtalent Ozan Kabak bis zum Saisonende auf Leihbasis zum englischen Meister FC Liverpool gewechselt.