Schalke zieht nächsten Sponsoren-Deal an Land

Der FC Schalke 04 hat mit einem Sponsor verlängert

Neuer Geldsegen für den FC Schalke 04. Nach der Stölting Service Group und Böklunder hat auch Hagedorn den Sponsorenvertrag mit den Königsblauen verlängert. Der neue Deal ist ligaunabhängig bis 2024 datiert.

"Gerade in diesen Zeiten ist es uns als verlässlicher Partner wichtig, ein Zeichen zu setzen", sagte Geschäftsführer Thomas Hagedorn und ergänzte: "Wir stehen dem Verein zur Seite - in guten wie in schwierigen Phasen. Wir haben durch unsere Partnerschaft bereits enorm voneinander profitiert und ich bin mir sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren weiterhin vieles gemeinsam erreichen."

Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst betonte: "Hagedorn ist seit gut eineinhalb Jahren Partner des FC Schalke 04. Die vorzeitige Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen, insbesondere für unsere zweigleisige Planung der Ligazugehörigkeit. Wir freuen uns über die Loyalität und das Vertrauen von Hagedorn."

In der Vereinsmitteilung heißt es sogar, dass das "Sponsoring noch erweitert und die Summe aufgestockt wurde".

"Soforthilfe" für den FC Schalke 04?

Erst in der vergangene Woche verlängerte Schalke den Sponsorenvertrag mit dem Personaldienstleister Stölting langfristig. Auch Böklunder, Teil der Unternehmensgruppe von Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, dehnte die Zusammenarbeit mit den Gelsenkirchenern aus. "Mit beiden Unternehmen wurden sofortige Sonderzahlungen vereinbart", teilte der Klub mit.

Jobst betonte, "dass die Vereinbarung an keinerlei Bedingungen oder zusätzliche Verpflichtungen geknüpft ist."

Die "WAZ" hatte zuvor von einer "Soforthilfe" für den Tabellen-18. durch Stölting in Höhe von drei Millionen Euro berichtet. Der nun bis 2029 laufende Vertrag gelte auch für die 2. Bundesliga, hieß es. Mit Böklunder arbeitet Schalke bis mindestens 2024 zusammen.