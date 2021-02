Trainer-Lob für Werder-Legionär Romano Schmid

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Werder-Trainer Florian Kohfeldt baut auf Romano Schmid

Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist die Entwicklung von Romano Schmid "beachtlich". Jetzt fehlt dem 21-jährigen Steirer nur noch der erste Torerfolg in der deutschen Bundesliga.

Dass es im Fußball immer wieder schnell gehen kann, erlebt derzeit ÖFB-Legionär Romano Schmid bei Werder Bremen. Gehörte der Grazer nach Ende seines Leihengagements beim Wolfsberger AC im Herbst oft nicht einmal dem Bremer Matchkader von Trainer Florian Kohfeldt an, hat er sich in jüngster Vergangenheit als Stammkraft etabliert.

>> Die Einsatzstatistiken von Romano Schmid in der weltfussball-Datenbank

Bis zum 6. Dezember musste sich Schmid gedulden, eher er bei Werders Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:2) erstmals ein paar Minuten deutsche Bundesligaluft schnuppern durfte. Zuletzt stand der 21-jährige Regisseur in vier Pflichspielen hintereinander in der Startelf, so auch beim 2:0-Sieg über Zweitligist Greuther Fürht, der Werders Aufstieg ins Viertelfinale des DFB-Pokals bedeutete.

"Romano muss konstant bleiben, aber aktuell ist er Stammspieler. Mehr muss ich nicht zu ihm sagen. Seine Entwicklung ist beachtlich und sehr gut", gab es nun in der "Bild" Lob von Coach Kohfeldt. Einziger Wermutstropfen: "Ich wünsche ihm jetzt auch mal sein erstes Tor. Danach sehnt er sich auch."

Die nächste Chance dafür gibt's am kommenden Sonntag (18:00 Uhr), wenn die Bremer bei der Arminia in Bielefeld gastieren.

red