Bayern will gegen Hertha "ein Zeichen setzen"

Hansi Flick will mit seinem Team die Siegesserie fortsetzen

Auf der Reise von München über Berlin zur Club-WM in Katar will der FC Bayern in der deutschen Bundesliga bei Hertha BSC nicht straucheln. "Wir wollen den fünften Sieg in Folge holen und ein Zeichen an die Liga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind", erklärte Trainer Hansi Flick vor dem Gastspiel in Berlin am Freitag.

Eine perfekte Einstimmung auf das Halbfinale der Club-WM in Katar kommende Woche soll her. Um keine Zeit zu verlieren, wurde die Partie gegen Hertha extra um eine halbe Stunde vorverlegt, via Berlin geht es danach umgehend nach Doha.

Hertha-Coach Dardai gibt sich kämpferisch

Mit einem Erfolg bei der Hertha, die mitten im Abstiegskampf steckt, könnten die Bayern mit ÖFB-Star David Alaba zumindest für einen Tag den Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig auf zehn Punkte ausbauen. Die Leipziger gastieren am Samstag bei Schlusslicht Schalke 04.

Hertha will aber nicht nur Durchgangsstation sein. "Wir gehen nicht auf den Platz, um die 90 Minuten irgendwie zu überleben", betonte Coach Pal Dardai. Seine Hoffnung: Bayern hat in Berlin keinen Top-Tag. Dafür aber seine Hertha, angeführt von Sami Khedira. Der 33-Jährige, der zusammen mit Flick und einigen aktuellen Bayern-Spielern 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, war kurz vor Ende der Transferperiode von Juventus Turin nach Berlin gewechselt und gibt nach über zehn Jahren sein Bundesliga-Comeback.

