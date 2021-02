Terzic gibt Hummels-Update

Thomas Bielefeld

BVB-Trainer Edin Terzic stand auf der Pressekonferenz Rede und Antwort

Nach der enttäuschen Leistung im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn (3:2 n. V.) ist Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga beim SC Freiburg gefordert. Vor dem Duell stellte sich BVB-Trainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten.

Der 38-Jährige geht davon aus, dass Abwehrchef Mats Hummels passend für die Partie am Samstag wieder fit ist. "Wir hoffen, dass Mats heute mit uns auf den Platz gehen kann. Ansonsten ist die Personalsituation unverändert", sagte Terzic auf einer Pressekonferenz.

Hummels sei schließlich "einer unserer wichtigsten Führungsspieler. Er hat viel erlebt und viel gesehen. Das zeigt er auch mit seiner Leistung. Er hat immer einen wichtigen Anteil bei uns im Spiel", schwärmte Terzic.

Auch für Ersatzkeeper Marwin Hitz fand der BVB-Coach nur lobende Worte. "Marwin hat gespielt, weil er sich das verdient hat. Er hat das gut gemacht. Man hat nicht gemerkt, dass er nicht im Rhythmus war. Wir waren mit seiner Leistung sehr einverstanden", sagte er mit Blick auf das Duell gegen den SC Paderborn.

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Terzic über Marwin Hitz und Roman Bürki +++

"Ich werde jetzt nicht über eine zukünftige Aufstellung sprechen. Marwin hat gespielt, weil er sich das verdient hat. Er hat das gut gemacht. Man hat nicht gemerkt, dass er nicht im Rhythmus war. Wir waren mit seiner Leistung sehr einverstanden."

+++ Terzic über das System +++

"Ich bin davon überzeugt, dass wir Dreierkette spielen können. Wir wollen diese Flexibilität beibehalten. Es hat gegen Paderborn am Anfang gut funktioniert. Wir lassen uns das immer wieder offen."

+++ Terzic über Marschroute gegen Freiburg +++

"Wir haben natürlich auch Stärken. Wir haben es immer wieder geschafft, in der Vergangenheit gut auszusehen gegen Freiburg. Wir sind uns sicher, dass wir die Stärken des Gegners in den Griff bekommen können."

+++ Terzic über Jadon Sancho +++

"Wir gehen davon aus, dass Jadon zur Verfügung steht."

++ Terzic über die Stärken von Freiburg +++

"Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Die Stärken sind die Intensität und die Geschlossenheit. Hinzu kommt die individuelle Qualität. Wir müssen die Standards vermeiden. Sie haben diesen Willen, bis zum Ende zu gehen. Sie werde das Spiel mit Vollgas angehen wollen. Darauf müssen wir uns einstellen"

+++ Terzic über Youssoufa Moukoko +++

"Er hat es klasse gemacht, besonders bei Union Berlin. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung. Wir dürfen nicht vergessen, dass er erst 16 Jahre alt ist. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er uns bald auch wieder in den Spielen eine groß Hilfe sein wird."

+++ Terzic über die Kaderbreite +++

"Wir haben ähnliche Spielertypen auf dem Feld und auf der Bank gehabt. Es ist immer schwer, schnelle Entscheidungen zu treffen. Es war kein Spiel dabei, dass so klar war, dass wir problemlos wechseln können. Wir lassen uns die Option offen. Das hängt von dem Spiel ab."

+++ Terzic über Elfmeterschützen +++

"Wir haben gute Elfmeterschützen. Es gibt eine klare Abfolge, wer dafür in Frage kommt. Dabei werden wir es belassen. Wir sind zuversichtlich, dass der nachste Elfer im Netz landet."

+++ Terzic über Reinier +++

"Reinier ist ein sehr talentierter Spieler, der hart an sich arbeitet. Mir fällt es schwer, so etwas nicht belohnen zu können. Man muss immer eine Balance finden. Und dann muss man sich fragen, ob es Sinn macht, jemanden für fünf oder zehn Minuten ins Spiel zu bringen. Ich bin nicht weit davon entfernt, jedem Spieler die Chance zu geben. Er hat sich das definitiv verdient."

+++ Terzic über Mats Hummels +++

"Mats ist einer unserer wichtigsten Führungsspieler. Er hat viel erlebt und viel gesehen. Das zeigt er auch mit seiner Leistung. Er hat immer einen wichtigen Anteil bei uns im Spiel."

+++ Terzic über Christian Streich +++

"Freiburg ist ein besonderer Verein. Streich macht einen hervorragenden Job. Ich kenne ihn persönlich nicht sehr gut. Er ist ein sympathischer Mensch und ein sehr, sehr guter Trainer. Er macht es den Gegnern Jahr für Jahr schwer. Sie sind eine gute Mannschaft. Das ist auch ein Produkt von Christian Streich."

+++ Terzic über die Einstellung +++

"Gegen Augsburg haben wir es über die volle Distanz durchgezogen. Das ist unser Anspruch. Diese eine Lösung gibt es oftmals nicht. Wir arbeiten mit Menschen nicht mit Maschinen zusammen."

+++ Terzic über das Personal +++

"Es war ein intensives Spiel, eine halbe Stunde zu lang. Wir sind als Team 165 Kilometer gelaufen. Wir sind müde aus dem Spiel rausgegangen. Wir hoffen, dass Mats heute mit uns auf den Platz gehen kann. Ansonsten ist die Personalsituation unverändert."

+++ Entwarnung bei Sancho und Hummels? +++

Laut "Bild" drohen dem BVB keine längerfristigen Ausfälle von Mats Hummels und Jadon Sancho.

Hummels, der gegen Paderborn wegen Knie-Problemen kurzfristig passen musste, sei demnach nicht fraglich für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Bereits im Laufe des Abends habe der 32 Jahre alte Abwehrchef Entwarnung gegeben, heißt es in dem Bericht.

Auch von Sancho gebe es "positive Signale", so das Blatt weiter. Der Engländer hatte gegen Paderborn den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt (16.), musste aber kurz vor Ende der Verlängerung angeschlagen ausgewechselt werden.

+++ Hakt der BVB die Pokal-Zitterpartie ab? +++

Gegen den SC Paderborn machte es Borussia Dortmund am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals überraschend spannend. Erst in der Verlängerung rang der BVB den Außenseiter nieder. Hat der BVB die Zitter-Vorstellung bereits abgehakt? Wie will Terzic für eine Leistungssteigerung sorgen?

+++ Klarer Hinspielsieg für den BVB +++

Im Hinspiel setzte sich der BVB klar mit 4:0 gegen Freiburg durch. Die Tore erzielten damals Doppelpacker Erling Haaland, Emre Can und Felix Passlack. Gio Reyna überzeugte mit drei Assists.