Ajax-Coach bestätigt Haller-Panne

via www.imago-images.de

Sébastien Haller kann nicht für Ajax in der Europa League auflaufen

Seit seinem Wechsel von West Ham United zu Ajax Amsterdam Anfang Januar steuerte Sébastien Haller bereits sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen) für den niederländischen Rekordmeister bei. Umso peinlicher, dass dem Eredivisie-Klub nun eine Panne unterlaufen ist, die böse Folgen haben könnte.

Denn die Ajax-Verantwortlichen haben es vergessen, den 22,5 Millionen Euro teuren Neuzugang für die Europa League zu melden. Haller taucht nicht auf der offiziellen Spielerliste auf der UEFA-Webseite auf.

"Das war ein administrativer Fehler", gestand Ajax-Cheftrainer Erik ten Hag auf einer Pressekonferenz. Man wolle trotzdem alles tun, um ihn doch noch spielen lassen zu können, erklärte der frühere Coach der Regionalliga-Mannschaft von Bayern München.

"Letztendlich aber sind Marc Overmars (Sportvorstand, d.Red.) und ich dafür verantwortlich", so ten Hag, "das ist ein Fehler, der nicht passieren darf."

Die Chancen, doch noch auf Haller zurückgreifen zu können, sind jedoch gering. Jeder Klub muss dem TNS-Meldesystem der UEFA die Spieler nennen, die er in der Europa League einsetzen möchte. Diese Liste muss vom nationalen Verband zunächst geprüft und dann an den Klub und an die UEFA zurückgeschickt werden.

Auf der Spielerliste von Ajax fehlt Haller jedoch. Der aktuelle Tabellenführer trifft in der Zwischenrunde der Europa League am 18. Februar auf den französischen Vertreter OSC Lille.

Haller als Rekordtransfer von Ajax Amsterdam

Haller spielte von 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt. Sein Verkauf zu West Ham United spülte 50 Millionen Euro in die Kassen der Hessen. Bei Ajax ist der 26-Jährige noch bis 2025 gebunden. Mit 22.,5 Millionen Euro ist Haller der teuerste Neuzugang der Ajax-Geschichte und neuer Rekordtransfer des Renommierklubs.

Die niederländische Eredivisie ist für den zweimaligen ivorischen Nationalstürmer kein Neuland. Zwischen 2015 und 2017 stand Haller bereits beim Erstligisten FC Utrecht unter Vertrag und überzeugte damals mit 41 Ligatoren in 82 Spielen.