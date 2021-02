Roca stellt Klub-WM hinten an: "Denken nur an Hertha"

Markus Ulmer

Steht seit dieser Saison beim FC Bayern unter Vertrag: Marc Roca

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat Termin-Stress. Direkt nach der Bundesligapartie bei Hertha BSC am Freitag (20:00 Uhr) machen sich die Münchner auf den Weg nach Katar zur Klub-WM. Mittelfeldspieler Marc Roca verschwendet aber noch keinen Gedanken an die erste Partie bei dem Turnier gegen Al-Ahly.

"Wir haben noch nicht viel über das Thema gesprochen, wir denken erst einmal nur an das Spiel am Freitag gegen Hertha", bekannte Roca gegenüber "Marca". Erst dann gehe der Blick in Richtung Katar: "Wenn wir das Spiel in Berlin hinter uns haben, konzentrieren wir uns auf die Klub-WM, um den Titel, den sechsten, zu gewinnen", sagte Roca.

Besonderen "Druck" verspüre Roca angesichts des Wettbewerbs nicht, vielmehr überwiege die Vorfreude.

Gewinnt der FC Bayern am kommenden Montag (19:00 Uhr) das Halbfinale gegen Al-Ahly aus Ägypten, steht am Donnerstag (11.02., 19:00 Uhr) das Finale gegen den Sieger der Begegnung zwischen Palmeiras aus Brasilien und UNAL Tigres aus Mexiko an. Bei einer Niederlage gibt es ein Spiel um Platz drei (11.02., 16:00 Uhr).

Trainer Hansi Flick nimmt insgesamt 23 Spieler mit nach Katar, darunter auch Roca sowie den derzeit aufgrund eines positiven Corona-Tests fehlenden Javi Martínez. Beim ebenfalls infizierten Leon Goretzka entscheidet erst ein weiterer Test am Samstag, ob er nachfliegt oder in München bleibt.

Beim FC Bayern bislang Reservist, EM in weiter Ferne

Für Marc Roca ist Goretzka eine wichtige Bezugsperson seit seinem Wechsel Anfang Oktober von Espanyol Barcelona zum FC Bayern. "Goretzka und Kimmich sind außergewöhnlich. Sie haben mit viel unter die Arme gegriffen und bei allem, was ich benötigt habe, geholfen. Sie sind Anführer. Das sieht man auch auf dem Platz. Es macht sehr viel Spaß, an ihrer Seite zu spielen."

Bislang hat es Roca allerdings noch nicht geschafft, an dem gesetzten DFB-Duo vorbeizukommen und sich regelmäßig Einsatzzeiten im zentralen Mittelfeld zu sichern. Erst vier Mal stand er in der Startelf, drei weitere Male wurde er eingewechselt.

So denkt Roca auch noch nicht an die bevorstehende Europameisterschaft im Sommer. Der siebenfache U21-Nationalspieler wartet weiterhin auf eine Berufung ins A-Team von Luis Enrique. Eine Chance hat der 24-Jährige zwar, die müsse er sich aber hart erkämpfen: "Ich muss jeden Tag Vollgas geben, damit es klappt."