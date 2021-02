Jantscher: Im Sturm bei Sturm zu alter Stärke

GEPA pictures/ Michael Riedler

Jakob Jantscher hatte in der laufenden Saison schon viel zum Jubeln

Mit 13 Scorerpunken in 15 Bundesligaspielen zählt Jakob Jantscher zu den absoluten Leistungsträgern beim SK Sturm Graz. Das liegt auch an seiner neuen Rolle unter Christian Ilzer, sein Vertrag läuft mit Ende der Saison aus, doch Gespräche werden bereits geführt.

Sechs Tore und sieben Assists in 15 Bundesligaspielen, die Bilanz von Jakob Jantscher erinnert an seine besten Zeiten. Unter dem neuen Coach Christian Ilzer blüht der Routinier von Sturm Graz so richtig auf und fühlt sich in seiner Rolle als Sturmspitze sichtlich wohl. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des 32-Jährigen beim steirischen Bundesligisten aus, doch wie Jantscher im "Kurier" bestätigt, ist man bereits schon in Kontakt bezüglich einer Verlängerung: "Wir führen Gespräche, Sturm ist mein erster Ansprechpartner."

"Ilzer hat schnell erkannt, wo er mich braucht"

Dabei versteht der aktuelle Topstürmer der Grazer auch, dass in der aktuellen Situation alles ein wenig länger dauert: "Ich habe keinen Stress, oft geht es im Fußball sehr schnell. Durch die Corona-Pandemie ist derzeit eben viel in Schwebe, da kann ich auch die Perspektive des Klubs gut verstehen."

Durch seine aktuelle Form wird das Interesse an seiner Person bestimmt nicht wenig sein, 13 Scorerpunkte in 15 Bundesligaspielen, dazu vier Scorerpunkte in zwei ÖFB-Cup-Partien, es läuft beim Eigenbauspieler der Grazer, der nach einigen Auslandsstationen im Jänner 2018 wieder in die Hauptstadt der Steiermark zurückgekehrt ist. Das liegt auch am Spielsystem von Christisan Ilzer: "Ilzer hat schnell erkannt, wo er mich braucht."

"Er ist das Sturm-Gesicht"

Dass er dabei das Spiel meist hinter sich hat, stört den 32-Jährigen nicht: "Derzeit funktioniert alles gut. Es ist kein Problem für mich, wenn ich das Spiel nicht wie gewohnt vor mir habe. Außerdem macht man als Achter im zentralen Mittelfeld beachtliche Wege nach hinten, die erspare ich mir jetzt weitgehend."

Auch sein Trainer kommt im Gespräch mit dem "Kurier" momentan nur ins Schwärmen, wenn er über seinen Sturmroutiniert nachdenkt: "Er ist das Sturm-Gesicht, eine Führungsperson, auf dem Platz, aber auch abseits des Feldes."

Mit 28 Punkten liegt Sturm Graz aktuell auf dem guten dritten Platz und hat momentan nur sechs Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. Die Meistergruppe ist mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf Platz sieben auch so gut wie gesichert. Jakob Jantscher hat daran einen nicht unwesentlich Anteil.

