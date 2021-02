Sturm angelt sich Yeboah aus Wattens

GEPA pictures/ Patrick Steiner

Für WSG Tirol traf Yeboah in 40 Bundesliga-Einsätzen acht Mal

Bundesligist Sturm Graz verstärkt sich mit Kelvin Yeboah von Liga-Konkurrent WSG Tirol. Der 20-jährige Stürmer hat Samstag den Medizincheck bestanden und bis 2024 unterschrieben.

"Kelvin passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, hungrig und bringt die nötigen Eigenschaften mit, die wir uns für diese Position vorstellen. Bei der WSG hat er bewiesen, dass er riesiges Potential hat", weiß Sturms Geschäftsführer Sport Andi Schicker.

"Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt für Sturm spielen kann. Ich will mit der Mannschaft viel erreichen und werde von Anfang an Vollgas geben", kündigt Yeboah an.

Über die Höhe der Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. In Wattens hätte Yeboah einen noch bis 2022 gültigen Vertrag gehabt.

red