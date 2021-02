Das sagt Lewandowski über Klub-WM-Gegner Al-Ahly

Markus Ulmer

Der Gewinn der Klub-WM wäre für Robert Lewandowski vom FC Bayern eine Krönung der bisherigen Leistungen

Am Montag (19:00 Uhr) greift der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern bei der Klub-WM an, wo der sechste Titel unter Cheftrainer Hansi Flick eingefahren werden soll. Robert Lewandowski hat sich vorab zum Halbfinal-Gegner geäußert.

Die Münchner bekommen es zunächst mit dem ägyptischen Vertreter Al-Ahly zu tun. Bei einem Sieg wartet UNAL Tigres aus Mexiko auf den FC Bayern. Die Mittelamerikaner hatten am Sonntag ihr Halbfinale gegen Brasiliens Rekordmeister Palmeiras mit 1:0 gewonnen.

"Wer in diesem Wettbewerb dabei ist, ist ein starkes Team", so Robert Lewandowski gegenüber "fifa.com" vor der ersten Hürde der Münchner, "aber es ist egal, wie gut sie sind - wir müssen besser sein."

Lewandowski stellte klar, dass der Sieg nur mit einer kämpferischen Leistung zu holen sei. "Wir müssen von der ersten Minute an drücken, unsere besten Fähigkeiten und unseren besten Fußball zeigen. Dann haben wir eine Chance, gegen sie zu gewinnen", so der polnische Torjäger beinahe bescheiden, geht er mit seinem Team doch als großer Favorit auf den Sieg in den Wettbewerb.

Die Münchner Profis hatten bei ihrer Reise nach Katar, wo die insgesamt vier Spiele der Klub-WM stattfinden, allerdings schon erste Startschwierigkeiten. Dem Flugzeug, in dem der Bayern-Tross von Berlin aus starten wollte, wurde zunächst die Startfreigabe nicht erteilt.

Lewandowski: Klub-WM-Titel eine Krönung

Erst mit mehreren Stunden Verspätung und einer Zwischenlandung in München konnte die Mannschaft in Richtung Katar abheben. Der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sprach nach der Ankunft von "einer lächerlichen Nummer".

Wie ernst der FC Bayern den Wettbewerb nimmt, zeigt unter anderem ein Blick auf den Kader von Hansi Flick. Der Champions-League-Sieger reiste mit all seinen Stars an, obgleich nach der Rückkehr anstrengende Wochen inklusive zweier Achtelfinal-Begegnungen in der Königsklasse bevorstehen.

Robert Lewandowski unterstrich gegenüber "fifa.com", dass der Gewinn der Klub-WM so etwas wie die Kirsche auf der Torte wäre. "Wenn wir gewinnen, könnten wir eine der größten historischen Errungenschaften im Fußball krönen. Wir wissen, dass wir nah dran sind. Aber wir müssen zu 100 Prozent konzentriert bleiben."