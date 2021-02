Hoffenheim wartet auf UEFA-Entscheidung

dpa

Wo spielt die TSG gegen Molde?

Die TSG 1899 Hoffenheim erwartet am heutigen Montag eine Entscheidung über das Europa-League-Hinspiel bei Molde FK. Dann läuft nach Klubangaben auch die Frist der UEFA ab.

Die erste Partie der ersten K.o.-Runde ist für den 18. Februar in Norwegen angesetzt, wird aber dort nach Angaben des Fußball-Bundesligisten nicht stattfinden können. Die Grenzen des skandinavischen Landes sind seit dem 29. Januar für praktisch alle Menschen dicht, die nicht in Norwegen wohnen. Zunächst sollte diese Maßnahme für 14 Tage gelten. Inwieweit sie verlängert wird, ist noch unklar.

Im Terminkalender von Molde stand zwar weiterhin das heimische Aker-Stadion als Austragungsort. Nach "dpa"-Informationen überlegt Molde aber eine Auslandsreise als eine Art Trainingslager zwischen dem Hin- und Rückspiel, das am 25. Februar in Sinsheim ansteht. Eine zwischenzeitliche Rückkehr ergibt nach derzeitigem Stand kaum Sinn, da der viermalige norwegische Meister dann in Quarantäne müsste.