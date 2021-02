Legionär Bachmann im "Team of the week"

David Klein via www.imago-images.de

Daniel Bachmann überzeugt derzeit bei Watford

Beim 0:0 seines Klubs Watford FC gegen Coventry City hielt Daniel Bachmann mit einigen Glanzparaden seinen Kasten sauber. Im sechsten Einsatz für die "Hornets" konnte der 26-jährige ÖFB-Legionär bereits zum vierten Mal die Null halten und wurde dafür nun in das "Team of the week" der Championship gewählt.

>> Die Vereinsstatistik von Daniel Bachmann in der weltfussball-Datenbank

Seit der Verletzung von Stammkeeper Ben Foster, hütet Daniel Bachmann seit Mitte Jänner das Tor des Watford FC und stellt seitdem Woche für Woche sein Können unter Beweis. Drei Spiele konnten die "Hornets" seit dem gezwungenen Tormannwechsel für sich entscheiden, auf Tabellenplatz fünf liegend sind sie im Rennen um die Play-off-Aufstiegsplätze in die Premier League weiterhin mitten dabei und der ÖFB-Legionär hat daran keinen geringen Anteil.

Nach "Man of the match" nun im "Team of the week"

Kaum steht der 26-jährige Keeper aus Wien im Tor des Zweitligisten, werden die Gegentore zur Rarität. Viermal konnte er in den letzten sechs Ligaspielen seinen Kasten sauber halten, erst dreimal musste er in diesem Zeitraum hinter sich greifen. Im Vergleich dazu, kassierte man in den sechs Spielen davor mit Routinier Ben Foster im Tor schon fünf Gegentore.

Für seine starke Leistung am Wochenende gegen Coventry City, wo Bachmann mit einigen Glanzparaden seinem Team das torlose Unentschieden rettete, wählte in die englische Championship nun in das "Team of the week". Bereits zuvor wurde er schon als "Man of the match" ausgezeichnet. Es läuft für den ehemaligen Nachwuchskeeper der Wiener Austria.

>> Siehe: Daniel Bachmann wieder im Aufwind

red