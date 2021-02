Plakat-Protest gegen den FC Bayern

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Qatar Airways ist Sponsor des FC Bayern

Auf einer Pressekonferenz am Sonntag kündigte Coach Hansi Flick von FC Bayern München an, der deutsche Rekordmeister wolle bei der Klub-WM in Katar seine "herausragende Saison" 2019/20 krönen und als erster deutscher Verein die perfekte Ausbeute von sechs Titeln einfahren. Bei den Fans der Münchner stößt die Veranstaltung hingegen auf weniger Gegenliebe.

Mit einer Plakat-Aktion haben die Anhänger des FC Bayern die Reise ihres Herzensvereins in das umstrittene Emirat kritisiert.

Vor der Allianz Arena prangte ein Banner, das Klub-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sowie Präsident Herbert Hainer dabei zeigt, wie sie einen Planwagen ziehen. Auf selbigen sitzt ein stereotyp überzeichneter Scheich, der die beiden Bayern-Bossen antreibt, indem er ihnen einen Geldkoffer vor die Nase hält.

Besonders prekär: Während Rummenigge und Hainer dem Koffer nachjagen geraten zwei nur mit einem Lendenschurz bekleidete dunkelhäutige Menschen unter die Räder des Karren. Eine eindeutige Anspielung auf die "katastrophalen Arbeitsbedingungen", (O-Ton Amnesty International) unter denen Gastarbeiter in Katar unter die Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 errichten.

Aktion aktiver @FCBayern Fans zur Klub WM: „FC Bayern AHEAD“ – Wir ziehen den Karren aus dem Dreck. Katar, Katar wir freun uns schon das ganze Jahr. pic.twitter.com/Av9ZtN17gs — Benjamin Best (@bpbest) 7. Februar 2021

FC Bayern wegen Katar-Beziehungen immer wieder in der Kritik

Auf der Plane des Wagens ist zudem "FC Bayern AHEAD" zu lesen. Das klubübergreifendes Strategieprojekt rief man in der bayerischen Landeshauptstadt im September 2020 ins Leben.

"Mit dem Strategieprojekt FC Bayern AHEAD sollen die Stärken des FC Bayern ausgebaut und ganz gezielt Verbesserungspotenziale ausgeschöpft werden. Wir brauchen eine ganzheitliche Klubstrategie, die Komplexität reduziert und Orientierung gibt", erklärte Vorstands-Mitglied Oliver Kahn damals.

Stein des Anstoßes dürfte nicht nur die Teilnahme des FC Bayern an der Klub-WM in Katar sein. Die Münchner stehen schon länger in der Kritik, da sie zum Beispiel Millionen von Ärmelsponsor Qatar Airways kassieren. Zudem absolvieren die Stars regelmäßig Winter-Trainingslager im Wüstenstaat.

Der Umgang der Führung erwies sich dabei nicht immer als sensibel. Ex-Präsident Uli Hoeneß entgegnete kritischen Stimmen einst mit dem Satz: "Wenn ich das Wetter in Europa betrachte, waren die Bayern wieder einmal klüger."