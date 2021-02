Zwei Coronafälle bei Atlético Madrid

Rodrigo Jimnez via www.imago-images.de

Thomas Lemar hat sich mit Corona infiziert

Der spanische Fußball-Meisterschaftsaspirant Atlético Madrid vermeldete laut "Marca" am Montag in dem Franzosen Thomas Lemar und dem Mexikaner Hector Herrera zwei weitere Coronafälle im Kader. Die Anzahl der an COVID-19 erkrankten Profis stieg damit auf sechs.

Am Montagabend bestritt Spitzenreiter Atletico das Meisterschaftsspiel gegen Celta Vigo. Vor Lemar und Herrera waren der Franzose Moussa Dembele, der Portugiese Joao Felix, der Belgier Yannick Carrasco und der Spanier Mario Hermoso positiv auf Corona getestet worden.