Löw spricht über EM-Chancen der BVB-Stars

TEAM2 via www.imago-images.de

Löw (li.) über hat über Reus gesprochen

Während es für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga derzeit immer weiter bergab geht, schielt der ein oder andere BVB-Profi vielleicht trotzdem schon mit einem Auge in Richtung EURO 2021. Doch wie groß sind die Chancen von Marco Reus, Julian Brandt und Co. eigentlich? Bundestrainer Joachim Löw ließ sich nun ein wenig in die Karten schauen.

Gegenüber "Bild" erklärte Löw, der die 1:2-Niederlage der Borussia am Wochenende im Stadion verfolgte hatte, dass BVB-Kapitän Reus nach seiner Sehnenentzündung eine ganze Zeit lang ein "bisschen Probleme mit dem Tempo hatte".

Nun wirke er jedoch "spritziger" und habe "gute Momente", so der Bundestrainer weiter, der dem 31-Jährigen zwar Hoffnungen machte, aber keinesfalls einen Blanko-Scheck ausstellte: "Wir werden seine Entwicklung weiter genau beobachten und hoffen, dass er den positiven Trend weiter fortsetzen kann."

Auch Verteidiger Nico Schulz wird es schwer haben, glaubt man den Worten des Weltmeister-Trainers von 2014. "Natürlich ist es für ihn jetzt eine schwere Situation, weil er nicht so oft spielt und ihm der Rhythmus fehlt", sagte Löw durchaus in dem Wissen, dass Schulz bis Saisonende wohl kaum in die Stammelf der Borussia rücken wird.

BVB-Star Can scheint EM-Ticket sicher zu haben

Während sich Löw zu Mats Hummels nicht äußerte, dürfen sich offenbar Emre Can und Julian Brandt Hoffnungen auf eine Nominierung für die EM machen.

"Jule kommt jetzt ins beste Fußball-Alter und hat Dinge auch im Training drauf, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Er hat überragende Anlagen, ist immer für überraschende Momente gut. Ihm wünsche ich, dass er die Leistungen konstant auf den Platz bringt, dann hilft er jeder Mannschaft weiter", sagte der Bundestrainer über Brandt, der in dieser Spielzeit vor allem zu Beginn nur schwer in Tritt kam.

Bei Can lobte Löw die "unglaubliche Vielseitigkeit" des 27-Jährigen, der sowohl in der Innenverteidigung, als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann. "Zudem hat er eine überragende Mentalität, er ist ein Führungsspieler, der alle mitreißen kann." Worte, die danach klingen, als könnte Can sein EM-Ticket schon buchen.