Austria Klagenfurt holt Sturmtalent von Bayern

Alex Timossi Andersson geht ab sofort für Austria Klagenfurt auf Torjagd

Der 20-jährige Alex Timossi Andersson wechselt bis Sommer von Bayern München II zur Klagenfurter Austria.

Zweitligist Austria Klagenfurt hat auf Leihbasis bis Saisonende einen Angreifer vom Zweitteam von Bayern München verpflichtet. Der Schwede Alex Timossi Andersson ist in der Offensive vielseitig einsetzbar.

Der 20-Jährige war 2018 nach München gewechselt, zuletzt aber an seinen Ex-Klub Helsingborgs IF verliehen. Dort gelangen ihm in der vergangenen Saison in 28 Ligaspielen fünf Tore. Der Tabellenvierte aus Kärnten startet am Samstag beim SV Horn ins Zweitliga-Frühjahr.

